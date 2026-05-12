Νάντια Γιαννακοπούλου: Αφιέρωσε τραγούδι στον Ζαχαριάδη για τον Αλέξη Τσίπρα – Η απάντηση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Γιαννακοπούλου - Ζαχαειάδης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου…». Με αυτό το λαϊκό τραγούδι του Πόλυς Πάνου επέλεξε να «πειράξει» η Νάντια Γιαννακοπούλου τον Κώστα Ζαχαριάδη, κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής παρουσίας τους σε πάνελ του OPEN, με αφορμή τα σενάρια και τις συζητήσεις γύρω από τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε χαλαρό αλλά αιχμηρό τόνο, θέλησε να «πειράξει» τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υπονοώντας πως, παρά τη θεσμική του θέση, η πολιτική και συναισθηματική του… πυξίδα εξακολουθεί να δείχνει σταθερά προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη: «Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου». Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει «Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά η Νάντια Γιαννακοπούλου, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πάντως, δεν άφησε τη… μουσική πρόκληση αναπάντητη. Με γρήγορα αντανακλαστικά απάντησε επίσης με στίχο τραγουδιού, επιλέγοντας το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια» του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

«Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε». Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά», σχολίασε με χιούμορ, δίνοντας συνέχεια στο πνεύμα της… μουσικής πολιτικής ατάκας.

Έτσι, μια συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα μετατράπηκε σε ένα ιδιότυπο ντουέτο με λαϊκές αφιερώσεις, πειράγματα και υπονοούμενα, χαρίζοντας μια πιο ανάλαφρη στιγμή στο τηλεοπτικό πάνελ.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή – «Όχι» σε οριζόντια μέτρα ή παρατεταμένης διάρκειας

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,26%, στα 288,85 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το κρυφό άγχος που βλάπτει τη μνήμη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε
περισσότερα
19:40 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η παρουσία του ουκρανικού drone επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Συμβούλι...
18:47 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Βελόπουλος: Η κόντρα ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα θυμίζει το ρητό «δύο όνοι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα»

«Η κόντρα ΠΑΣΟΚ – Τσίπρα θυμίζει το ρητό “δύο όνοι μάλωναν σε ξένο αχυρώνα”»...
17:41 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διά...
15:57 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δημητρίου: Στο επίκεντρο η ενότητα Ελλάδας – Κύπρου σε μία περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media