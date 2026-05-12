Νάντια Γιαννακοπούλου: Αφιέρωσε τραγούδι στον Ζαχαριάδη για τον Αλέξη Τσίπρα – Η απάντηση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

«Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου…». Με αυτό το λαϊκό τραγούδι του Πόλυς Πάνου επέλεξε να «πειράξει» η Νάντια Γιαννακοπούλου τον Κώστα Ζαχαριάδη, κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής παρουσίας τους σε πάνελ του OPEN, με αφορμή τα σενάρια και τις συζητήσεις γύρω από τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε χαλαρό αλλά αιχμηρό τόνο, θέλησε να «πειράξει» τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υπονοώντας πως, παρά τη θεσμική του θέση, η πολιτική και συναισθηματική του… πυξίδα εξακολουθεί να δείχνει σταθερά προς τον Αλέξη Τσίπρα.

«Θα κάνω μια αφιέρωση στον κύριο Ζαχαριάδη: «Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου». Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να χτυπάει «Τσίπρας, Τσίπρας, Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά η Νάντια Γιαννακοπούλου, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πάντως, δεν άφησε τη… μουσική πρόκληση αναπάντητη. Με γρήγορα αντανακλαστικά απάντησε επίσης με στίχο τραγουδιού, επιλέγοντας το «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια» του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

«Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε». Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά», σχολίασε με χιούμορ, δίνοντας συνέχεια στο πνεύμα της… μουσικής πολιτικής ατάκας.

Έτσι, μια συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα μετατράπηκε σε ένα ιδιότυπο ντουέτο με λαϊκές αφιερώσεις, πειράγματα και υπονοούμενα, χαρίζοντας μια πιο ανάλαφρη στιγμή στο τηλεοπτικό πάνελ.