Λύθηκε το μυστήριο του Σρέντινγκερ: Επιστήμονες κατέρριψαν θεωρία 100 ετών για την αντίληψη των χρωμάτων

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Επιστήμονες έλυσαν ένα σημαντικό σφάλμα σε μια θεωρία ενός αιώνα σχετικά με την αντίληψη των χρωμάτων, την οποία είχε προτείνει αρχικά ο Έρβιν Σρέντινγκερ. Η νέα μελέτη αναθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ικανότητα του ανθρώπινου ματιού να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ αποχρώσεων. Πηγή: SciTechDaily.com
Οι επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν επιτέλους την κρυμμένη γεωμετρία πίσω από τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το χρώμα.

Μια νέα έρευνα σχετικά με το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις χρωματικές διαφορές βοηθά στην επίλυση ερωτημάτων που συνδέονται με μια θεωρία η οποία προτάθηκε για πρώτη φορά πριν από σχεδόν 100 χρόνια από τον φυσικό Έρβιν Σρέντινγκερ (Erwin Schrödinger).

Μια ομάδα με επικεφαλής την επιστήμονα Roxana Bujack του Εθνικού Εργαστηρίου Los Alamos χρησιμοποίησε τη γεωμετρία για να περιγράψει μαθηματικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα.

Τα ευρήματά τους, που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο επιστήμης οπτικοποίησης, ενισχύουν και επισημοποιούν το μοντέλο του Σρέντινγκερ, δείχνοντας ότι αυτές οι χρωματικές ιδιότητες αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ίδιου του συστήματος χρωμάτων.

Η ομάδα ενσωμάτωσε αποτελέσματα προηγούμενων πειραμάτων της επιστήμης των χρωμάτων σε χρωματικούς χώρους CIERGB, δείχνοντας ότι οι επιφάνειες ίδιας απόχρωσης δεν κινούνται σε ευθεία γραμμή προς την κορυφή. Πηγή: Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos
Ερευνητές κατέληξαν ότι οι χρωματικές ιδιότητες αντικατοπτρίζουν εγγενείς γεωμετρικές ιδιότητες του χρωματικού μέτρου και δεν προκύπτουν από πολιτισμικές ή μαθημένες εμπειρίες.

Η μελέτη αυτή συμπληρώνει το μοντέλο του Σρέντινγκερ για τον ορισμό απόχρωσης, κορεσμού και φωτεινότητας μέσω γεωμετρικών σχέσεων.

Αποτελέσματα από τα πειράματα αντίληψης χρωμάτων που διεξήγαγε η ομάδα: Εάν τα χρώματα της δεύτερης και της τέταρτης στήλης ταυτίζονται, τότε το πλησιέστερο αντιληπτό χρώμα στον ουδέτερο άξονα συμπίπτει με το χρώμα στο τέλος της συντομότερης διαδρομής. Πηγή: Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos
Η γεωμετρία πίσω από την ανθρώπινη έγχρωμη όραση

Τα ανθρώπινα μάτια περιέχουν τρεις τύπους κωνικών κυττάρων που ανιχνεύουν το χρώμα, καθένας από τους οποίους είναι συντονισμένος κυρίως στο κόκκινο, το μπλε και το πράσινο φως. Αυτό δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλαίσιο που οι επιστήμονες χρησιμοποιούν για να οργανώσουν τα χρώματα, γνωστό ως χρωματικός χώρος.

Τον 19ο αιώνα, ο μαθηματικός Bernhard Riemann πρότεινε ότι αυτοί οι αντιληπτικοί χώροι μπορεί να είναι καμπύλοι και όχι επίπεδοι. Βασιζόμενος σε αυτή την ιδέα τη δεκαετία του 1920, ο Σρέντινγκερ ανέπτυξε μαθηματικούς ορισμούς για την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας ένα Ριμάνιο (Riemannian) μοντέλο χρωματικής αντίληψης.

Για δεκαετίες, το έργο του Σρέντινγκερ αποτέλεσε τη βάση για την κατανόηση των χαρακτηριστικών του χρώματος. Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη αλγορίθμων για την επιστημονική οπτικοποίηση, οι ερευνητές του Λος Άλαμος αποκάλυψαν αδυναμίες στη μαθηματική δομή πίσω από τη θεωρία, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση και βελτίωση του πλαισίου εργασίας.

Επίλυση του προβλήματος του «Ουδέτερου Άξονα»

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αφορούσε τον «ουδέτερο άξονα», τη γραμμή των γκρίζων αποχρώσεων που εκτείνεται από το μαύρο έως το λευκό. Οι ορισμοί του Σρέντινγκερ εξαρτώνται από τη θέση ενός χρώματος σε σχέση με αυτόν τον άξονα, ωστόσο ο ίδιος δεν όρισε ποτέ μαθηματικά τον ίδιο τον άξονα. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, το μοντέλο στερείται μιας ολοκληρωμένης τυπικής βάσης.

Το σημαντικότερο επίτευγμα των ερευνητών ήταν ο ορισμός του ουδέτερου άξονα εξ ολοκλήρου μέσω της γεωμετρίας της χρωματικής κλίμακας. Για να το πετύχει αυτό, η ομάδα προχώρησε πέρα από το παραδοσιακό Ριμάνιο πλαίσιο, σημειώνοντας μια σημαντική πρόοδο στα μαθηματικά της οπτικοποίησης.

Η ομάδα διόρθωσε επίσης δύο ακόμη ζητήματα στη μοντελοποίηση της αντίληψης των χρωμάτων. Το ένα αφορούσε το φαινόμενο Bezold-Brücke, όπου οι αλλαγές στην ένταση του φωτός μπορούν να αλλοιώσουν την εμφάνιση μιας απόχρωσης.

Αντί να βασιστούν στη γεωμετρία της ευθείας γραμμής, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη συντομότερη δυνατή διαδρομή μέσα στον αντιληπτικό χρωματικό χώρο. Εφάρμοσαν την ίδια προσέγγιση της «συντομότερης διαδρομής» σε έναν μη Ριμάνιο χώρο για να εξηγήσουν καλύτερα τη φθίνουσα απόδοση στην αντίληψη των χρωμάτων, όπου οι μεγαλύτερες χρωματικές διαφορές γίνονται προοδευτικά πιο δύσκολο να διακριθούν.

Προάγοντας την επιστήμη της Οπτικοποίησης

Η εργασία αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο Eurographics για την Οπτικοποίηση (Eurographics Conference on Visualization), αποτελεί την κορύφωση ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου για την αντίληψη των χρωμάτων, το οποίο παρήγαγε επίσης μια σημαντική δημοσίευση το 2022 στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS).

Μια ακριβέστερη κατανόηση της αντίληψης των χρωμάτων θα μπορούσε να έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών.  Η επιστήμη της οπτικοποίησης παίζει σημαντικό ρόλο στη φωτογραφία, την τεχνολογία βίντεο, την επιστημονική απεικόνιση και την ανάλυση δεδομένων.

Τα ακριβή χρωματικά μοντέλα βοηθούν επίσης τους ερευνητές να ερμηνεύουν περίπλοκες πληροφορίες πιο αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας πεδία που κυμαίνονται από τις προηγμένες προσομοιώσεις έως την επιστήμη της εθνικής ασφάλειας. Η μελέτη θέτει επίσης τις βάσεις για μελλοντική χρωματική μοντελοποίηση σε μη Ριμάνιο χώρο.

Το έργο υποστηρίχθηκε από το πρόγραμμα Εργαστηριακής Κατευθυνόμενης Έρευνας και Ανάπτυξης (LDRD) στο Λος Άλαμος και από το πρόγραμμα Προηγμένης Προσομοίωσης και Πληροφορικής της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) των ΗΠΑ.

 

