Τραμπ: «Καταιγίδα» αναρτήσεων στο Truth Social – Επιθέσεις σε Ομπάμα, ΜΜΕ και Ιράν μέσα σε λίγες ώρες

Μπαράζ αναρτήσεων πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μέσα σε λίγες ώρες, ανεβάζοντας δεκάδες posts που κινούνταν από θεωρίες περί νοθείας στις αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις κατά του Μπαράκ Ομπάμα, του Adam Schiff, των New York Times αλλά και πανηγυρικά μηνύματα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε περισσότερες από 50 αναρτήσεις αργά το βράδυ της Δευτέρας, επαναφέροντας παλιές πολιτικές αντιπαραθέσεις, θεωρίες συνωμοσίας και προσωπικές επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων.

Επιθέσεις σε Ομπάμα και Schiff

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε σειρά αναρτήσεων από υποστηρικτές και σχολιαστές που υποστηρίζουν ότι υπήρξε παρέμβαση στις εκλογές του 2020 μέσω του συστήματος Dominion στο Μίσιγκαν, ενώ άλλες αναρτήσεις έκαναν λόγο για υποτιθέμενη εμπλοκή στελεχών των Δημοκρατικών και του FBI.

Σε αρκετά posts, αναπαρήγαγε ισχυρισμούς περί εμπλοκής του Μπαράκ Ομπάμα στην υπόθεση των emails της Χίλαρι Κλίντον, αλλά και καταγγελίες κατά του πρώην προέδρου της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, Adam Schiff, σχετικά με το λεγόμενο “Russiagate”, την πολύχρονη υπόθεση περί πιθανών δεσμών του Τραμπ με τη Ρωσία, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί “σκευωρία” εις βάρος του.

Μία από τις αναρτήσεις που κοινοποίησε χαρακτήριζε την υπόθεση «το μεγαλύτερο πολιτικό βρώμικο κόλπο στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».

Παράλληλα, στο μπαράζ αναρτήσεων στοχοποίησε πρόσωπα όπως ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ και ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, εξαπολύοντας κατηγορίες περί «προδοσίας» και παράνομων ενεργειών.

Αναφορές σε Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε επίσης απόσπασμα από podcast στο οποίο εμφανιζόταν η Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία υποστήριζε ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν ουσιαστικά ανήμπορος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και ότι η Κάμαλα Χάρις αποτελούσε την πραγματική «δύναμη πίσω από τον θρόνο».

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέφερε τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες», παραθέτοντας δηλώσεις του πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας Μάικ Φλιν.

Νέα επίθεση στους New York Times

Ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου και στους New York Times, τους οποίους χαρακτήρισε «μία από τις χειρότερες εφημερίδες στον κόσμο».

Σε μακροσκελή ανάρτησή του κατηγόρησε την εφημερίδα ότι διαστρέβλωσε το έργο ανακατασκευής του Reflecting Pool στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η δική του παρέμβαση εξοικονόμησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και χρόνια καθυστερήσεων.

«Δεν θα έχει διαρροές, θα λάμπει και θα αποτελεί υπερηφάνεια της Ουάσιγκτον για δεκαετίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναρτήσεις και για το Ιράν

Ξεχωριστή θέση στο μπαράζ αναρτήσεων είχαν και οι εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ κοινοποίησε εικόνα που έγραφε «BYE BYE, “Fast Boats”», δείχνοντας ιρανικά ταχύπλοα να καταστρέφονται από αμερικανικό drone, καθώς και άλλη εικόνα που παρουσίαζε «159 ιρανικά πλοία» πριν και μετά την προεδρία του.

Η συγκεκριμένη εικόνα εμφάνιζε, σατιρικά, δεκάδες ιρανικά πλοία στην περίοδο Ομπάμα/Biden και βυθισμένα ναυάγια στην περίοδο Τραμπ.

«Βροχή» αναρτήσεων μέσα σε λίγες ώρες

Οι περισσότερες αναρτήσεις έγιναν μέσα σε διάστημα περίπου 12 ωρών, με τον Τραμπ να σχολιάζει ταυτόχρονα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εσωτερικής ασφάλειας, εκλογών και media.

Η δραστηριότητά του στο Truth Social έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της κρίσης με το Ιράν και της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.