Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της Αλίκης

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

GRAND HOTEL (36)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ιδιαίτερα συγκινητικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Πέτρος και η Αλίκη είναι ευτυχισμένοι ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά το νέο της εγκυμοσύνης προκαλεί στον Πέτρο ανάμεικτα συναισθήματα.

Η Αλίκη ζητά από τη μητέρα της να μεσολαβήσει στον Χατζημήτρο, προκειμένου να αφήσει τον Πέτρο ήσυχο, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση απέναντι στους συμμάχους της.

Η Κυβέλη μεταφέρει το αίτημα, όμως ο Χατζημήτρος δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα. Ο Χρόνης, από την άλλη, είναι αποφασισμένος να στείλει στον Εισαγγελέα τα στοιχεία που καταδικάζουν τον Χατζημήτρο για τη φωτιά, πράγμα που εξοργίζει, αλλά και τρομάζει τον Χατζημήτρο.

Η Σουμέλα προσπαθεί να φανεί ψύχραιμη απέναντι στον γιο της και του κρύβει τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο. Η Σοφία αποκτά το 20% του ξενοδοχείου από την Κυβέλη, φέρνοντας νέα δεδομένα, ενώ ο Αλέξανδρος επιστρέφει δυναμικά και διεκδικεί θέση στο Grand Hotel, προσπαθώντας να αποδείξει ότι έχει αλλάξει.

Η Μελίνα παρασύρεται όλο και πιο βαθιά σε μια επικίνδυνη, κρυφή σχέση με τον Μάρκο και, όταν ο Χατζημήτρος επιστρέφει απροειδοποίητα, οι δυο τους παίζουν με τη φωτιά, ρισκάροντας τα πάντα.

Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μακριά από την Αλίκη – ακόμη και αν το παιδί δεν είναι δικό του – όταν μια ακόμη αλήθεια έρχεται να φωτίσει τα πάντα…

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

Δείτε το τρέιλερ 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες που ξενυχτάνε δουλεύοντας είναι 50% πιο πιθανό να νοσήσουν από αυτήν την ασθένεια

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή – «Όχι» σε οριζόντια μέτρα ή παρατεταμένης διάρκειας

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,26%, στα 288,85 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το κρυφό άγχος που βλάπτει τη μνήμη των ηλικιωμένων, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε
περισσότερα
20:28 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Γαλήνη πιάνει τη Λένα να φιλιέται με τον Ανδρέα Καπετανάκο

Καθηλώνει το νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια&#...
19:27 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητα του Μιχάλη

Σοκαριστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20...
19:15 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Θα προλάβει ο Δημήτρης την Ελένη πριν δεχτεί την πρόταση γάμου του Πάρη;

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης τρέχει να προλά...
18:41 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος, εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ – Η ανακοίνωση της Acun Medya

Το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου έγινε γνωστό πως αναστέλλεται η προβολή του «Survivor», έπειτα ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media