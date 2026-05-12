Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος, εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ – Η ανακοίνωση της Acun Medya

Το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου έγινε γνωστό πως αναστέλλεται η προβολή του «Survivor», έπειτα από σοβαρό τραυματισμό παίκτη. Μέσα στις επόμενες ώρες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας περισσότερες πληροφορίες, με το πανελλήνιο να παρακολουθεί συγκλονισμένο τα όσα συμβαίνουν και να εύχεται να πάνε όλα καλά με τον Σταύρο Φλώρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Acun Media

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

«Έχασε πολύ αίμα»

Η μητέρα που παίκτη, που τραυματίστηκε σοβαρά στο ριάλιτι επιβίωσης, μίλησε στο «Live News», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 12 Μαΐου.

«Θα σας πω μόνο δύο λόγια για το τι έγινε, γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου. Τον χτύπησε το τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε στα όρια που δεν έπρεπε. Χτύπησε, χτύπησε πολύ», εξήγησε στην αρχή η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

Αμέσως μετά, είπε ότι: «Η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά σταθερή. Το ποδαράκι του δυστυχώς το αριστερό από το γόνατο και κάτω ακρωτηριάστηκε. Δύσκολα τα πράγματα. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο. Έχασε πολύ αίμα. Είχε όμως τις αισθήσεις του το παιδί».

«Για το άλλο πόδι που τραυματίστηκε χρειάζονται πολλά χειρουργεία, αλλά άμα δεν μιλήσω με τους γιατρούς, δεν μπορώ να ξέρω. Περιμένουμε και ελπίζουμε», κατέληξε η μητέρα του παίκτη.