Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Θα προλάβει ο Δημήτρης την Ελένη πριν δεχτεί την πρόταση γάμου του Πάρη;

Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης τρέχει να προλάβει τον έρωτα της ζωής του.

Αποφασισμένος για όλα, ο Δημήτρης τρέχει ενάντια στον χρόνο προσπαθώντας να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη, όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, είναι πια αργά. Ο Πάρης κι η Ελένη έχουν ήδη φύγει.

Ο Ηρακλής έχει μαζέψει τα πράγματα του Στέλιου και ετοιμάζονται να το σκάσουν κρυφά απ’ το σπίτι όταν η Τζένη τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τους πείσει να μη φύγουν. Η Στέλλα, έξαλλη με τις συνεδρίες ψυχολόγου που συζητάει να ξεκινήσει ο Νίκος με τη Βιργινία, τον κατηγορεί ότι οι συνεδρίες αυτές δεν είναι για την κόρη τους αλλά για να τα ξαναβρεί ξανά με την πρώην του.

Μπουχτισμένος από τις κατηγορίες που εκσφενδονίζονται κατά πάνω του και από τη νυν και από την πρώην γυναίκα του, ο Νίκος φεύγει απ’ το σπίτι και πάει στον Δημήτρη να τα πιούνε, όμως εκεί, αντί για τον Δημήτρη, συναντά τον γείτονα του, τον Κώστα.

Ο Ευριπίδης αρνείται πεισματικά να εντάξει διανυκτέρευση στο συμφωνητικό του με τον Ηρακλή και ο μόνος που δείχνει αρκετά δυνατός ώστε να τον κάνει καλά, είναι ο εγγονός του. Και ο Μανώλης θορυβείται όταν βλέπει τη Βιργινία να βγάζει κρυφά απ’ το σπίτι της, έναν άγνωστο, νεαρό, εμφανίσιμο άντρα.

Θα προλάβει ο Δημήτρης την Ελένη πριν δεχτεί την πρόταση γάμου του Πάρη; Και θα μάθει εκείνη πόσο βαθιά είναι τα πραγματικά συναισθήματα του;

Θα πείσουν η Τζένη κι η Τζούλια τον Ηρακλή και τον Στέλιο να μην το σκάσουν; Κι όλα αυτά χωρίς να πάρει είδηση το αφεντικό;

Θα βρει συμπαράσταση ο Νίκος στο πρόσωπο του Κώστα για τα προβλήματα του με τις γυναίκες της ζωής του;

Ποιος είναι ο άγνωστος νεαρός που βγήκε από το σπίτι της Βιργινίας; Και είναι πιθανό ή υποτίθεται σοβαρή διευθύντρια νηπιαγωγείου να έγινε τεκνατζού τώρα, στα πίσω-πίσω;

