Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με βαριοπούλες, δύο τραυματίες φοιτητές

Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 12/5 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά την επιδρομή κουκουλοφόρων έναντι φοιτητών στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο και κατευθύνθηκαν στην αίθουσα K4 του ιδρύματος.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με μαρτυρίες και περιγραφές, κάποια άτομα κρατούσαν βαριοπούλες, ενώ ένας εξ αυτών είχε μαζί του και αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην αίθουσα και και χτύπησαν δύο φοιτητές.

Οι προσαχθέντες φορούσαν κράνη και γάντια

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ που εντόπισαν έξω από τον χώρο του Πανεπιστημίου οκτώ άτομα τα οποία φορούσαν κράνη και γάντια, με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή τους και να εξετάζουν τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Στο Θριάσιο οι φοιτητές που τραυματίστηκαν

Οι δύο φοιτητές που τραυματίστηκαν, βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια και φέρεται να είπαν ότι δέχθηκαν επίθεση από άτομα που εισήλθαν στο πανεπιστήμιο. Μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με έναν από αυτούς να φέρει τραύματα στο κεφάλι.