Αιτωλοακαρνανία: Τον συνέλαβαν επειδή απειλούσε την πρώην σύντροφό του και αποκαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

οπλοστάσιο
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής απειλής και περί όπλων.

Μία γυναίκα υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του κατηγορούμενου πρώην συντρόφου της, ο οποίος προχθές τα ξημερώματα μετέβη στο σπίτι της και την απείλησε φραστικά.

Οι αστυνομικοί έπειτα από αναζήτηση, εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τα παρακάτω είδη οπλισμού, για τα οποία στερούταν νόμιμων εγγράφων κατοχής :

  • 1- κυνηγετική καραμπίνα,
  • 1- πολεμικό τυφέκιο,
  • 1- περίστροφο (οξειδωμένο)
  • 2- αεροβόλα όπλα
  • 1- κάννη κυνηγετικής καραμπίνας
  • 1- ξιφίδιο με θήκη
  • 127- φυσίγγια (κυνηγετικά, πολεμικού όπλου και πιστολιού) και-1- κάλυκας
  • 1- τσοκ καραμπίνας και
  • 1- κροτίδα.

Παράλληλα ο κατηγορούμενος παρέδωσε στους αστυνομικούς δύο κυνηγετικά όπλα – καραμπίνες, για τα οποία είχε άδεια κατοχής και επίσης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

 

