Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/5/2026), το απόγευμα στη Λάρισα, προκαλώντας αναστάτωση στην οδό Βόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ περαστικοί και οδηγοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεων. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της Τροχαίας Λάρισας, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Η κυκλοφορία διεξαγόταν για αρκετή ώρα με δυσκολία, εξαιτίας της παρουσίας των οχημάτων και των συνεργείων επέμβασης.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.