Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος – Ήταν συνιδρυτής της εταιρείας, Toi&Moi

Εύη Κατσώλη

Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, σκορπίζοντας θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρόκειται για τον ισχυρό άνδρα του κλάδου της ένδυσης, έναν από τους ιδρυτές της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toii&Moi.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιχειρηματία έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi.

Η ιστορία της Toi&Moi: Από το πρώτο κατάστημα στο Περιστέρι μέχρι το «Dubai Mall»

Το 1988 ιδρύεται η Toi&moi, ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης.  Το 1991 ανοίγει  το πρώτο της κατάστημα στο Περιστέρι επιλέγοντας το πιο εμπορικό μέχρι σήμερα σημείο της αγοράς. Το 1996,  ανοίγει το δεύτερο κατάστημα,  στην Ερμού.

Το 1998 ξεκινάει συνεργασία με το δημοφιλές brand Topshop.  Το 2000 η εταιρεία παρουσιάζει αύξηση τζίρου της τάξεως του 41% σε σχέση με το 1999. Το ίδιο έτος πραγματοποιείται και η αγορά του νέου ακινήτου της εταιρείας, στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το 2002, κατατάσσεται στην 6η θέση των υγιέστερων ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων ενώ το 2004 επεκτείνει το εταιρικό δίκτυο λιανικής της διαθέτοντας πλέον καταστήματα σε Ερμού, Πανεπιστημίου, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ν. Ιωνία, Πατησίων.

Το 2005 πραγματοποιείται η μεταστέγαση των κεντρικών της γραφείων και εστιάζει στην προώθηση της εταιρικής της εικόνας.

Το 2007  η Toi&Moi ανοίγει δύο νέα καταστήματα σε Άρτα και Αγρίνιο  ενώ το πρώτο ομώνυμο σημείο πώλησης ανοίγει στο Λίβανο, στην πόλη της Βηρυττού. Το 2008 ανοίγει  δύο ακόμα νέα σημεία πώλησης στην Αττική – στο Golden Attica και στο εμπορικό κέντρο Athens Heart της οδού Πειραιώς

Το 2009  η εταιρεία εγκαινιάζει την παρουσία της στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, στο «Dubai Mall».

Το 2011 εγκαινιάζεται ακόμα ένα κατάστημα, στην περιοχή της Πάτρας και επίσης αποκτά το δικό της ομώνυμο σημείο πώλησης στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens. Το 2013 ανοίγει ένα επιπλέον κατάστημα στην περιοχή της Κηφισιάς.

Το 2015 ανοίγει το πρώτο κατάστημα στην Κύπρο. Το 2016 σηματοδοτείτε από το καινούργιο flagship κατάστημα της Toi&moi στην Θεσσαλονίκη.  Το 2018 η Κύπρος υποδέχεται άλλα 2 καινούργια καταστήματα.

Το 2022  ανοίγει ένα καινούργιο κατάστημα  στην Κύπρο ενώ η εταιρεία επενδύει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

