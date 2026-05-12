Σοκ στην Κέρκυρα: Νεκρός 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Αναστατωμένοι κάτοικοι της περιοχής
Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5/2026), ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην περιοχή Κανάλια Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, χωρίς ακόμα να έχει διενεργηθεί νεκροψία ή οποιαδήποτε επίσημη γνωμάτευση, το τραγικό περιστατικό παραπέμπει σε αυτοχειρία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει ενδελεχώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.

Πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες (11/5/226) με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.

17:23 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

