Ουκρανία: 4 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: X/@ZelenskyyUa
Τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 27 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, μετά τη λήξη της εκεχειρίας για την Ημέρα της Νίκης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Η ίδια η Ρωσία επέλεξε να τερματίσει τη μερική σιωπή που είχε διαρκέσει για αρκετές ημέρες», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα X στις 12 Μαΐου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν drones στις περιφέρειες Ντνίπρο, Ζιτόμιρ, Μικολάιβ, Σούμι, Χάρκοβο και Τσερνίχιβ, καθώς και στο Κίεβο και την περιφέρειά του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη γραμμή του μετώπου χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες από 80 αεροπορικές βόμβες και καταγράφηκαν πάνω από 30 αεροπορικές επιδρομές.

«Έχουμε πει ότι θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ρωσική ενέργεια. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και είναι η Ρωσία που πρέπει να κάνει το βήμα προς μια πραγματική και διαρκή κατάπαυση του πυρός. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι κυρώσεις κατά της Μόσχας είναι αναγκαίες και πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ και να ενισχυθούν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η εκεχειρία έληξε και οι επιθέσεις επανήλθαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις 8 Μαΐου ότι Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε διμερή εκεχειρία από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας δεν καταγράφηκαν μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιθέσεις, αν και η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εκτοξεύσεις ρωσικών drones και ενός βαλλιστικού πυραύλου Iskander-M από την κατεχόμενη Κριμαία.

Τη νύχτα της 12ης Μαΐου, η Ρωσία εξαπέλυσε 216 drones κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα αναχαίτισε 192 από αυτά, ενώ καταγράφηκαν 25 πλήγματα σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν επίσης σε πέντε περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν στη Ντομπροπίλια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στη Μικολάιβκα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν στη Ντρούζκιβκα.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάντζα.

Όπως ανέφερε, η Ρωσία επιτέθηκε σε πέντε περιοχές περισσότερες από 20 φορές χρησιμοποιώντας drones, πυροβολικό και αεροπορικές βόμβες.

Πλήγμα και σε σιδηροδρομικές υποδομές

Το πρωί της 12ης Μαΐου, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης εγκαταστάσεις σιδηροδρομικών υποδομών στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας ζημιές σε μηχανές και βαγόνια, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση και υπουργός Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών, Ολέξιι Κουλέμπα, δήλωσε ότι η ομάδα παρακολούθησης είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τον κίνδυνο, ωστόσο ο μηχανοδηγός τραυματίστηκε από θραύσματα drone ενώ κατευθυνόταν σε καταφύγιο.

«Η σιδηροδρομική σύνδεση στην περιοχή αποκαθίσταται γρήγορα. Οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους συνεχίζουν να εργάζονται, διασφαλίζοντας τις συνδέσεις με το Ντνίπρο και άλλες περιοχές της χώρας», ανέφερε ο Κουλέμπα.

Νηπιαγωγείο που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone στην πόλη Φάστιβ της περιφέρειας Κιέβου, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 12ης Μαΐου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας/Telegram)
Νηπιαγωγείο που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone στην πόλη Φάστιβ της περιφέρειας Κιέβου, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 12ης Μαΐου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας/Telegram)

Επιθέσεις σε Χερσώνα, Κίεβο και Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Χερσώνας, η Ρωσία έπληξε 30 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Χερσώνας, τραυματίζοντας 12 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στο Κίεβο, συντρίμμια από ρωσικό drone έπεσαν στην οροφή 16ώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Ομπολόν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Ζημιές από ρωσικά drones καταγράφηκαν και στην περιφέρεια του Κιέβου. Στην πόλη Φάστιβ υπέστησαν ζημιές νηπιαγωγείο και αρκετές κατοικίες, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Μικόλα Καλάσνικ.

Στην περιφέρεια Σούμι, 13 οικισμοί δέχθηκαν 30 επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, 12 οικισμοί, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιοχής, βρέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, αρκετά σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

