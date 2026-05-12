Οργή Νετανιάχου: «Ηθική χρεοκοπία» της ΕΕ οι κυρώσεις κατά Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Σε μια κίνηση που πυροδότησε την οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν τη Δευτέρα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Η απόφαση κατέστη δυνατή μετά την ιστορική αλλαγή στάσης της Ουγγαρίας, η οποία υπό τη νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγιαρ απέσυρε το βέτο που ασκούσε επί μήνες ο προκάτοχός του, Βίκτορ Όρμπαν.

Οι κυρώσεις, που απαιτούσαν ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών, περιλαμβάνουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για μια ομάδα εποίκων και οργανώσεων που εμπλέκονται σε βιαιότητες κατά Παλαιστινίων, καθώς και κυρώσεις σε μέλη της Χαμάς.

Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου: «Ηθική χρεοκοπία της ΕΕ»

Το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση μέσω της πλατφόρμας X, κατηγορώντας την Ευρώπη για αχαριστία και υποκρισία.

Prime Minister’s Office:

As Israel and the US are “doing Europe’s dirty work” by fighting for civilization against Jihadist lunatics in Iran and elsewhere, the European Union exposed its moral bankruptcy by drawing a false symmetry between Israeli citizens and Hamas terrorists. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2026



«Καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κάνουν τη “βρώμικη δουλειά της Ευρώπης“, πολεμώντας για τον πολιτισμό ενάντια σε τζιχαντιστές παράφρονες στο Ιράν και αλλού, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέθεσε την ηθική της χρεοκοπία χαράσσοντας μια ψευδή συμμετρία μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς», ανέφερε.

Η ανακοίνωση συνέχισε σε εξίσου σκληρό ύφος.

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί εξαναγκάζονται από τις ριζοσπαστικές εκλογικές τους βάσεις, αλλά η επιβολή κυρώσεων σε Εβραίους επειδή ζουν στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια είναι απαράδεκτη. Η Ιουδαία είναι ο τόπος από τον οποίο προέρχονται οι Εβραίοι και το Ισραήλ θα προστατεύει πάντα το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στην καρδιά της πατρίδας των προγόνων μας», πρόσθεσε.

«Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες είναι ένα περαιτέρω σημάδι αδυναμίας και δεν θα πετύχουν».

The European Union’s attempts to sanction Israeli civilians is a further sign of weakness and will not succeed. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 11, 2026



Παράλληλα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι η χώρα του «απορρίπτει σθεναρά την απόφαση», την οποία περιέγραψε ως «απαράδεκτη» και «χωρίς καμία βάση».

Το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, ήταν σαφής: «Η βία και ο εξτρεμισμός έχουν συνέπειες», δήλωσε, περιγράφοντας τους στόχους ως «Ισραηλινούς εξτρεμιστές εποίκους και οντότητες» καθώς και «ηγετικά στελέχη της Χαμάς».

Οι κυρώσεις συντάχθηκαν πέρυσι εν μέσω αναφορών από τον ΟΗΕ για έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, όπου έποικοι έχουν επιτεθεί σε αγροτικές κοινότητες και έχουν πυρπολήσει περιουσίες.

Παρά τη συμφωνία, η ΕΕ παραμένει διχασμένη για το αν θα πρέπει να στοχοποιηθούν οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Οικονομικές πιέσεις και χάσμα

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ και οι πιέσεις για οικονομικά μέτρα αυξάνονται.

Η Σουηδή ΥΠΕΞ Μάλμερ Στένεργκαρντ, σημείωσε ότι η πρόταση Γαλλίας και Σουηδίας για διακοπή ή περιορισμό του εμπορίου με τους οικισμούς θα «ασκούσε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ».

Το κλίμα επιβαρύνεται από την πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία έχει εγκρίνει νέους οικισμούς με ρυθμούς ρεκόρ και έχει επαναφέρει διαδικασίες καταγραφής γης που εκκρεμούσαν για έξι δεκαετίες, αναγκάζοντας Παλαιστίνιους να αποδείξουν ιδιοκτησία προ του 1948 ή να χάσουν τις περιουσίες τους.

Οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί δραματικά λόγω της κατάστασης στη Γάζα και της ισραηλινής εισβολής στον Λίβανο, με χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία να κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, την ώρα που η Γερμανία παραμένει ο πιο σταθερός υποστηρικτής του Τελ Αβίβ εντός του μπλοκ.

Με πληροφορίες από: Washington Post, Reuters