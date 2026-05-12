Χέιντεν Πανετιέρ: Την «ανάγκασαν» να βρεθεί στο κρεβάτι με «γυμνό διάσημο άνδρα» στα 18 της – «Δεν με βοήθησε κανείς»

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, αποκαλύπτοντας πως σε ηλικία μόλις 18 ετών βρέθηκε παγιδευμένη σε ένα κρεβάτι δίπλα σε έναν «γυμνό» και «πολύ διάσημο» άνδρα.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία αυτή στο επεισόδιο της Δευτέρας του podcast «On Purpose with Jay Shetty», ενώ περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες στα επερχόμενα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning».

Το χρονικό της παγίδευσης σε σκάφος

Ο Τζέι Σέτι περιέγραψε το περιστατικό όπως αναφέρεται στο βιβλίο: «Γράφεις για μια στιγμή στην καριέρα σου, όπου ένας φίλος σου σε πάει σε ένα σκάφος. Σε οδηγούν σε ένα δωμάτιο που έχει μέσα έναν μεγαλύτερο άνδρα και μετά, βασικά, σου λένε να εκτελέσεις σεξουαλικές πράξεις».

Η 36χρονη σήμερα Πανετιέρ θυμήθηκε πως πίστευε ότι θα περνούσε μια διασκεδαστική βραδιά με φίλους στο σκάφος, όταν βρέθηκε «εξαπίνης» και ένιωσε ότι «κινδυνεύει».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Heroes» υποστήριξε πως την οδήγησε στις σκάλες, σε ένα «πολύ μικρό» δωμάτιο, ένα άτομο που εμπιστευόταν.

«Οδηγήθηκα από κάποιο άτομο που είχα μάθει να εμπιστεύομαι και να βλέπω ως προστάτη και ως κάποιον που με πρόσεχε… Με έβαλε στο κρεβάτι δίπλα σε αυτόν τον γυμνό άνδρα που ήταν πολύ διάσημος», θυμάται.

Πρόσθεσε πως ο άνδρας —τον οποίο δεν κατονόμασε— συμπεριφερόταν «σαν αυτό να ήταν απλώς μια συνηθισμένη μέρα για εκείνον και σαν κάτι που συμβαίνει συνέχεια».

Πώς αντέδρασε

Η ηθοποιός περιέγραψε πώς αντέδρασε το ένστικτό της, μπαίνοντας σε κατάσταση επιβίωσης.

«Ανατρίχιασα και αγρίεψα. Ήμουν σε φάση: “Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί”. Ενεργοποίησα αυτό το λιοντάρι μέσα μου, αυτή τη φωτιά μέσα μου», περιέγραψε.

Ωστόσο, η διαφυγή της δεν ήταν εύκολη, καθώς βρισκόταν κυριολεκτικά μεσοπέλαγα.

«Δεν υπήρχε η δυνατότητα να πηδήξω και να φύγω κολυμπώντας. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κανείς που θα έδειχνε ενσυναίσθηση για την κατάστασή μου, ότι αυτό δεν ήταν τίποτα καινούργιο για εκείνους».

Η Πανετιέρ παραδέχτηκε πως, παρόλο που τότε θεωρούσε τον εαυτό της «υπερβολικά ώριμο», σήμερα αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα διαφορετικά.

«Έτσι, παρόλο που ένιωθα ότι μπορούσα να πάρω υγιείς και ασφαλείς αποφάσεις, δεν ήμουν ικανή να έχω πλήρη επίγνωση του τι συνέβαινε γύρω μου».

Η αποκάλυψη για τη σεξουαλικότητά της

Η ηθοποιός αυτή την περίοδο προωθεί το βιβλίο της, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου, ενώ πρόσφατα απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα αποκαλύπτοντας πως είναι αμφιφυλόφιλη (bisexual).

Σε συνέντευξή της στο Us Weekly, περιέγραψε την «τρομακτική» εμπειρία του να βγαίνει ραντεβού με γυναίκες προσπαθώντας να αποφύγει τους παπαράτσι.

Όπως εξήγησε, «δεν είχε το θάρρος να αφεθεί πλήρως συναισθηματικά σε αυτό» επειδή δεν ήθελε να κρύβει αυτό το κομμάτι του εαυτού της, σημειώνοντας πως είναι «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένιωθε έλξη για τις γυναίκες από «πολύ, πολύ νεαρή ηλικία».

Ωστόσο, η αποξενωμένη μητέρα της, Λέσλι Βόγκελ, σχολίασε στη Daily Mail πως ήταν «ενδιαφέρουσα η χρονική στιγμή» που επέλεξε η κόρη της για να μοιραστεί αυτά τα νέα.

Προσωπική ζωή

Η Πανετιέρ, που έγινε παγκοσμίως γνωστή στα 17 της, έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης με τις σχέσεις της, με πιο πρόσφατη εκείνη με τον Μπράιαν Χίκερσον, ο οποίος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία.

Έχει επίσης χάσει την κηδεμονία της 11χρονης κόρης της, Κάγια, η οποία ζει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της και παλαίμαχο μποξέρ, Βλαντιμίρ Κλίτσκο.

Στο παρελθόν είχε συνάψει σχέσεις με τον συμπρωταγωνιστή της Μάιλο Βεντιμίλια, τον παρουσιαστή Στιβ Τζόουνς και τον τραγουδιστή Τζέσι ΜακΚάρτνεϊ.

Με πληροφορίες από: Page Six, Daily Mail