Ολλανδία: Σε καραντίνα 12 νοσηλευτές έπειτα από πιθανή έκθεση στον χανταϊό – Δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα υγιεινής

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Δώδεκα εργαζόμενοι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Radboudumc, στο Ναϊμέχεν της Ολλανδίας, τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στον χανταϊό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου τη Δευτέρα, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι συμμετείχαν στη φροντίδα ασθενούς που διαγνώστηκε θετικός στον ιό, αφού προηγουμένως είχε επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον χανταϊό μετά το πρόσφατο ξέσπασμα στο πλοίο. Τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα από το Φρίσλαντ της Ολλανδίας και μια γυναίκα από τη Γερμανία.

Το λάθος στον χειρισμό δειγμάτων

Όπως έγινε γνωστό, το προσωπικό δεν ακολούθησε το ειδικό, αυστηρό πρωτόκολλο κατά τον χειρισμό δειγμάτων αίματος και ούρων του ασθενούς.

Αν και ο κίνδυνος μόλυνσης κρίνεται χαμηλός, θα παραμείνουν σε «προληπτική καραντίνα για έξι εβδομάδες ως μέτρο προφύλαξης».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές ιατρικής ή άλλο προσωπικό.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στο Radboudumc από την Τετάρτη. Το αίμα που ελήφθη υποβλήθηκε σε επεξεργασία με τα τυπικά μέτρα ασφαλείας.

Το νοσοκομείο ωστόσο παραδέχθηκε: «Λόγω της φύσης του ιού, αυτό το αίμα θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με μια αυστηρότερη διαδικασία».

«Επιπλέον, έγινε σαφές το Σάββατο 9 Μαΐου, ότι δεν είχαν τηρηθεί οι πλέον ενημερωμένοι διεθνείς κανονισμοί κατά την απόρριψη των ούρων του ασθενούς».

Η δήλωση της διοίκησης

Η Μπερτίν Λαχούις, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Radboudumc, εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό.

«Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα πραγματικής μόλυνσης είναι πολύ μικρή, αυτά τα μέτρα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. Λυπούμαστε που αυτό συνέβη στο πανεπιστημιακό μας ιατρικό κέντρο. Θα διερευνήσουμε προσεκτικά την πορεία των γεγονότων για να διδαχθούμε από αυτό και να αποτρέψουμε την επανάληψή του στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την εισαγωγή του ασθενούς, το νοσοκομείο είχε διαβεβαιώσει πως «Στην πτέρυγα όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα απομόνωσης για την πρόληψη της εξάπλωσης, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα πρωτόκολλα».

«Η ομάδα είναι εξειδικευμένη και εκπαιδευμένη στη φροντίδα ασθενών με σοβαρά λοιμώδη νοσήματα».

Επαναπατρισμός Ολλανδών επιβατών

Το βράδυ της Κυριακής, οκτώ Ολλανδοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοου προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, συνοδευόμενοι από 18 άτομα άλλων εθνικοτήτων, σύμφωνα με το δίκτυο NOS.

Όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας RIVM, οι επαναπατρισθέντες Ολλανδοί υποχρεούνται να παραμείνουν σε κατ’ οίκον καραντίνα για έξι εβδομάδες.

Επιπλέον, οφείλουν να θερμομετρούνται δύο φορές την ημέρα και να αναφέρουν καθημερινά την κατάστασή τους στις υγειονομικές υπηρεσίες (GGD).

Με πληροφορίες από: NL Times, Dutch News

 

