Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον πατέρα του – Ο 73χρονος ενεργοποίησε το Panic Button

Enikos Newsroom

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Θέρμη.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Απείλησε και χτύπησε τον πατέρα του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μετέβη στην οικία των γονιών του, ηλικίας 73 και 67 ετών, όπου φέρεται να τους απείλησε, ενώ άσκησε και σωματική βία σε βάρος του πατέρα του.

Στη συνέχεια, πήρε κυνηγετική καραμπίνα από αποθηκευτικό χώρο έξω από το σπίτι και επιχείρησε να εισέλθει στην οικία. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε εγκαίρως από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από ενεργοποίηση της εφαρμογής PANIC BUTTON από τον 73χρονο πατέρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 44χρονος είχε δημιουργήσει επεισόδιο και την προηγούμενη ημέρα, όταν φέρεται να απείλησε εκ νέου τους γονείς του και να προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι τους.

Παράλληλα, προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα άλλων ιδιοκτητών, ενώ έβαλε φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο κοντά στην οικία, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, κατά τη σύλληψή του, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 44χρονος κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα, καθώς η σχετική άδεια είχε λήξει και δεν είχε ανανεωθεί.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Η μικρή αλλαγή στην άσκηση που μπορεί να σας χαρίσει χρόνια – Ελπιδοφόρα μελέτη

56χρονη που είχε ενοχλήσεις στον ύπνο έλαβε διάγνωση για καρκίνο του μαστού – «Νόμιζα ότι ήταν μια απλή ενόχληση»

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων –Τι ι...

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο- Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Σοβαρό κενό ασφαλείας στο Ollama: Κίνδυνος διαρροής κωδικών και προσωπικών δεδομένων

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming
περισσότερα
09:24 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τιθορέα: Πώς οι αστυνομικοί εγκλώβισαν τους ληστές σε στενό ενώ άλλαζαν αυτοκίνητο – «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό» λέει ο Χρυσοχοΐδης

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι οκτώ συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο ...
08:50 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κηφισός: Έπεσαν αντικείμενα από φορτηγό – Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα ανόδου

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λ. Κηφισού, λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό....
08:44 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κάτω Πατήσια: Ζημιές από τη φωτιά στο σούπερ μάρκετ – Βίντεο

Υλικές ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (11/5) σε...
08:26 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης – Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Η ώρα της απολογίας για τον 30χρονο που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media