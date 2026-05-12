Απεργία στις 13 Μαΐου: Τι αναφέρει η νέα ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ και τι θα ισχύσει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

απεργία - Μέσα Μεταφοράς
Νέα ανακοίνωση για την αυριανή πανδημοσιουπαλληλική απεργία εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ.

«Στις 13 Μαΐου κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα ΜΜΜ. Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες. Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία».

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Υπενθυμίζεται πως  αιτήματα της ΑΔΕΔΥ  είναι μεταξύ άλλων:

  • Να δοθούν αυξήσεις μισθών και συντάξεων που να καλύπτουν το κόστος ζωής.
  • Να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός  στον δημόσιο τομέα.
  • Να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.
  • Να υπάρξει μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
  • Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

 

 

