Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Μύκονος
Φωτογραφία: Unsplash.com
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε κοκαΐνη και χασίς στη Μύκονο, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
  • ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,
  • 6.250 ευρώ,
  • κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου με την δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: Ζητάει ισχυρά κίνητρα για τη στελέχωση του ΕΣΥ

Ελπίδα για τον καρκίνο του παγκρέατος: Μοντέλο AI ανιχνεύει τη νόσο πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Market Pass 2026: Πότε θα γίνει η πρώτη καταβολή – Ποιους αφορά και τι ποσά θα δοθούν

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Επεκτείνονται σε περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους – Ποιους κλάδους αφορά

Κβαντικές δονήσεις: Επιστήμονες συνέδεσαν ένα μόνο φωνόνιο με το σπιν ενός ατόμου

Σοβαρό κενό ασφαλείας στο Ollama: Κίνδυνος διαρροής κωδικών και προσωπικών δεδομένων
περισσότερα
11:06 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ένταση στο ΑΠΘ – Επίθεση με ρόπαλα και κράνη σε μέλη φοιτητικής παράταξης

Σκηνικό έντασης το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του...
10:51 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κρήτη: Με την κατάθεση της γιαγιάς συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Με την κατάθεση της γιαγιάς του 3χρονου Άγγελου και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται...
10:39 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί το πρωί της Τρίτης (12/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ...
10:33 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός 33χρονης από τον σύζυγό της μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους – Της έσπασε και δόντι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της καταγγέλλει πως έπεσε μία 33χρονη γυναίκα, σε δωμάτι...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media