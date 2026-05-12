Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι διακινούσε κοκαΐνη και χασίς στη Μύκονο, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές αρχές του νησιού.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:
- Κοκαΐνη βάρους 235,2 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 21 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- Κάνναβη (ακατέργαστη) βάρους 880 γραμμαρίων, μέρος των οποίων σε 12 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- Ροζ κοκαΐνη βάρους 7,4 γραμμαρίων, σε 2 φιξάκια έτοιμα προς διαμοιρασμό,
- ΜDMA βάρους 0,9 γραμμαρίων,
- 6.250 ευρώ,
- κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.
Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια, καθώς το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 39χρονος κατασχέθηκαν, ενώ ο 39χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου με την δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που έχει σχηματιστεί σε βάρος του.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.