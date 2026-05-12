Απέδρασε κρατούμενος από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΑΤ Αγιος Παντελεήμονας
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την απόδραση ενός κρατούμενου αιγυπτιακής καταγωγής το βράδυ της Δευτέρας (11/5) από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες απέδρασε ο κρατούμενος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εν λόγω άνδρας είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

