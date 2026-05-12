Πακιστάν: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 35 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε υπαίθρια αγορά

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν την Τρίτη, έπειτα από έκρηξη που συγκλόνισε μια πολυσύχναστη αγορά στην επαρχία Χαϊμπέρ Παχτούνκουα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Anadolu.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Σαράι Ναουράνγκ, στην περιοχή Λάκι Μαρουάτ.


Ο αναπληρωτής επίτροπος, Χαμιντουλάχ Χαν, επιβεβαίωσε την είδηση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί εδώ εννέα σοροί. Τουλάχιστον 35 τραυματίες δέχονται επίσης ιατρική φροντίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα στους νεκρούς περιλαμβάνονται και δύο αστυνομικοί.


Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, οι εκρηκτικές ύλες φαίνεται να είχαν τοποθετηθεί σε ένα τρίκυκλο όχημα μεταφοράς (rickshaw).

Κρίσιμη η κατάσταση των τραυματιών

Ο Χαν, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να επιβλέψει την επιχείρηση διάσωσης, ανέφερε ότι περίπου δέκα από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της γειτονικής περιοχής Μπανού.


Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν ξεκινήσει έρευνες, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τη διακομιδή των τραυματιών.

Αύξηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας

Οι βορειοδυτικές περιοχές του Πακιστάν έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, με στόχο τόσο τις δυνάμεις ασφαλείας όσο και τους πολίτες.

Το Ισλαμαμπάντ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την οργάνωση Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) ότι χρησιμοποιεί ως ορμητήριο ασφαλή καταφύγια στο γειτονικό Αφγανιστάν.

Από την πλευρά της, η Καμπούλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση δεν έχει καμία παρουσία στο αφγανικό έδαφος.

 

