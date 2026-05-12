Άδωνις Γεωργιάδης: Καταθέτει μήνυση για την ψεύτικη φωτογραφία – «Το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης για την παραποιημένη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή, με κάποιους χρήστες να σπεύδουν να ταυτίσουν τον εικονιζόμενο με τον υπουργό Υγείας.

«Σήμερα θα κάνω μήνυση κατά αγνώστων στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, θέλω να βρω τον πρώτο που το έκανε, γιατί το έκανε πολύ κακόβουλα, το έκανε επί σκοπώ να με βλάψει» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πραγματική φωτογραφία που απεικονίζει έναν Τσέχο πολιτικό με ένα μοντέλο δημοσιεύτηκε σε πρωτοσέλιδο ξένης εφημερίδας και κάποιοι την αλλοίωσαν για να τον πλήξουν, σύμφωνα με τον υπουργό.

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου» τονίζει ο υπουργός Υγείας σε νέα ανάρτησή του.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

«Η Ευγενία κατάλαβε από την αρχή ότι ήταν ψέματα»

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι «πήραν την φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από ΑΙ την έκαναν να μοιάζει πολύ σε με μένα, έβαλαν ψεύτικη αράχνη «Το Παρασκήνιο» και την ανέβασαν στο διαδίκτυο για να μου κάνουν ζημιά. Εγώ, όμως, αντιδρώ πολύ γρήγορα και πιστεύω πως το ότι κινήθηκα γρήγορα έπαιξε ρόλο για να διαλευκανθεί η υπόθεση» και πρόσθεσε πως «πλέον ό,τι βλέπεις πρέπει να σκεφτείς αν είναι αληθινό ή όχι».

«Δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε ότι εγώ που είμαι πρόσωπο αναγνωρίσιμο θα μπορούσα να πάω σε μια ταβέρνα και να αρχίσω να χαριεντίζομαι. Σκέφτομαι πώς μπορείς να πιστεύεις κάτι τέτοιο; Κάπου να βάζουμε το μυαλό να δουλεύει. Το άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η τρομακτική τοξικότητα καθώς το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο της κοινωνίας που στις διαπροσωπικές σχέσεις το κρύβουμε» τόνισε.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, απάντησε πως «η Ευγενία κατάλαβε από την αρχή ότι ήταν ψέματα».