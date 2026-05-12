Δημοσκόπηση Interview: Μάχη για τη δεύτερη θέση – Στο 30,1% η ΝΔ

Νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political». Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει στην πρώτη θέση με 31% στο ερώτημα «ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύεστε περισσότερο».

Μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν το ΠΑΣΟΚ και το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ισχνό μάλιστα προβάδισμα, αν και το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη κερδίζει στην παράσταση νίκης,

καθώς το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει πάρει ακόμη σάρκα και οστά.

Όπως είναι αναμενόμενο, η επικείμενη είσοδος δύο νέων κομμάτων επηρεάζει τις πολιτικές ισορροπίες σε όλο τον χώρο της αντιπολίτευσης.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, στην οποία δεν προσμετρώνται οι αναποφάσιστοι, το 30,1% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το κόμμα Τσίπρα με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το κόμμα Καρυστιανού με 8,7%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9%, η Νέα Αριστερά με 0,7% και «άλλο» με 3%.

Στην ερώτηση «αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο», το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καρυστιανού, το 9,4% «άλλο» και το 7,3% ΔΞ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», την πρωτιά καταλαμβάνει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, ενώ στη δεύτερη θέση με μεγάλη απόσταση (16,9%) βρίσκεται η απάντηση «κανέναν». Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, η Μαρία Καρυστιανού με 5,7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,7%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,6% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 1%.

Στην ερώτηση αν θα πάει ο πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές ή όχι, το 50% απαντάει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, το 45,4% ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές και το 4,6% ΔΓ/ΔΑ.

Το 26% θέλει μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης και το 17,2% μείωση της φορολογίας εισοδήματος.

