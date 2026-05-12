Τιθορέα: Πώς οι αστυνομικοί εγκλώβισαν τους ληστές σε στενό ενώ άλλαζαν αυτοκίνητο – «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό» λέει ο Χρυσοχοΐδης

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι οκτώ συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, για τη ληστεία με καλάσνικοφ που διαπράχθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/5) σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Οι τέσσερις άνδρες και η μία γυναίκα συνελήφθησαν λίγο μετά τη ληστεία και οι άλλοι τρεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ σε Αττική και Λουτράκι. Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας κάτω των 33 ετών, ενώ τρεις απ’ αυτούς φέρονται να έχουν σχέσεις με τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν χειροπέδες, όταν εντόπισαν το πρώτο όχημα που είχαν χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσουν το υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα και για να φύγουν, μετά τη ληστεία, με λεία που ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 200.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας, όπου το εγκατέλειψαν οι δράστες. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε κλαπεί νωρίς χθες το πρωί από την περιοχή του Πειραιά.

Τους εγκλώβισαν σε στενό

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν τους δράστες, την ώρα που επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε ένα δεύτερο όχημα, σε κοντινή απόσταση.

Συγκεκριμένα, τους εγκλώβισαν σε ένα στενό που ήταν αδιέξοδο. Οι δράστες βγήκαν αποφασισμένοι από το αυτοκίνητο, με το καλάσνικοφ στα χέρια τους, αλλά όταν αντιλήφθηκαν ότι είναι περικυκλωμένοι, ουσιαστικά αναγκάστηκαν να παραδοθούν, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.

Σημειώνεται ότι πάνω τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Συγκεκριμένα, κατά τη σύλληψη τους βρέθηκαν στην κατοχή τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα Καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο Scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Επίσης, βρέθηκε και η λεία από τη ληστεία στην τράπεζα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τρόπος δράσης των κακοποιών στην Κάτω Τιθορέα έχει κοινά σημεία με άλλες δύο ληστείες σε υποκαταστήματα τράπεζας στα Καλάβρυτα τον Απρίλιο του 2025 και στο Μεσολόγγι τον Μάιο του 2025.

Οι αρχές εξετάζουν εάν οι συλληφθέντες έχουν σχέση και με τις δύο αυτές ληστείες.

Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω Τιθορέα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, αναφέροντας πως «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες», ενώ σε ερώτηση εάν οι συλληφθέντες μπορεί να συνδέονται μόνο με ληστείες ή «και με κάτι άλλο», απάντησε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να το βρούμε, θα το βρουν τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία που θα κάνει την έρευνα».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή ομάδα και δραστήρια κάνοντας ληστείες τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «παντού υπάρχουν όπλα, δυστυχώς, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τώρα που φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχουμε ακόμη περισσότερα όπλα. Είμαστε μια ήπειρος ανοιχτή και διακινούνται πολλά όπλα και η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε έναν στοιχειώδη έλεγχο».