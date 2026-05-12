Κηφισός: Έπεσαν αντικείμενα από φορτηγό – Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα ανόδου

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Κηφισός κίνηση
Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λ. Κηφισού, λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για φενιζόλ που έπεσαν από φορτηγό, το οποίο κινείτο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λόγω του συμβάντος, σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο, στο ύψος της Αττικής Οδού.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 25΄-30΄από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας και 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Σε ό,τι αφορά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας και στην Περιφερειακή Υμηττού 15΄-20΄από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας.

