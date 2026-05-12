Κάτω Πατήσια: Ζημιές από τη φωτιά στο σούπερ μάρκετ – Βίντεο

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φωτιά Κάτω Πατήσια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Υλικές ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (11/5) σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο κατάστημα, στην περιοχή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων. Πάνω από το σούπερ μάρκετ βρίσκονται διαμερίσματα, που δεν κατοικούνται καθώς η πολυκατοικία είναι καινούργια.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, που κατάφεραν να κατασβέσουν πλήρως την φωτιά, πριν επεκταθεί σε διπλανές κατοικίες ή άλλα κτίρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από τον πίνακα του ρεύματος και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στον χώρο του καταστήματος.

 

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Η μικρή αλλαγή στην άσκηση που μπορεί να σας χαρίσει χρόνια – Ελπιδοφόρα μελέτη

56χρονη που είχε ενοχλήσεις στον ύπνο έλαβε διάγνωση για καρκίνο του μαστού – «Νόμιζα ότι ήταν μια απλή ενόχληση»

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων –Τι ι...

Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο- Αναλυτικά όλα τα στοιχεία

Σοβαρό κενό ασφαλείας στο Ollama: Κίνδυνος διαρροής κωδικών και προσωπικών δεδομένων

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming
περισσότερα
09:31 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον πατέρα του – Ο 73χρονος ενεργοποίησε το Panic Button

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σοβαρό περιστατ...
09:24 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Τιθορέα: Πώς οι αστυνομικοί εγκλώβισαν τους ληστές σε στενό ενώ άλλαζαν αυτοκίνητο – «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό» λέει ο Χρυσοχοΐδης

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι οκτώ συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο ...
08:50 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Κηφισός: Έπεσαν αντικείμενα από φορτηγό – Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα ανόδου

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στη Λ. Κηφισού, λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό....
08:26 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης – Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Η ώρα της απολογίας για τον 30χρονο που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media