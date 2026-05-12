Κάτω Πατήσια: Ζημιές από τη φωτιά στο σούπερ μάρκετ – Βίντεο

Υλικές ζημιές άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (11/5) σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο κατάστημα, στην περιοχή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων. Πάνω από το σούπερ μάρκετ βρίσκονται διαμερίσματα, που δεν κατοικούνται καθώς η πολυκατοικία είναι καινούργια.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, που κατάφεραν να κατασβέσουν πλήρως την φωτιά, πριν επεκταθεί σε διπλανές κατοικίες ή άλλα κτίρια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από τον πίνακα του ρεύματος και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στον χώρο του καταστήματος.

