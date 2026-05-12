«Υπάρχει βόμβα στο αεροσκάφος»: Η ονομασία ενός Wi-Fi hotspot προκάλεσε συναγερμό και καθυστέρηση σε πτήση της KLM

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

KLM
Φωτογραφία: Unsplash
Η πτήση KL1548 της KLM από τη Μάλαγα προς το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ υπέστη πολύωρη καθυστέρηση το βράδυ του Σαββάτου, όταν μια απειλή για βόμβα εμφανίστηκε ως όνομα δικτύου Wi-Fi (hotspot) μέσα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με αναφορά του ολλανδικού δικτύου NH.

Κινητοποίηση των αρχών

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε πως ένας επιβάτης είχε μετονομάσει το προσωπικό του Wi-Fi hotspot σε: «Allahu Akbar – er is een bom aan boord», που μεταφράζεται ως «Ο Θεός είναι μεγάλος – υπάρχει μια βόμβα στο αεροσκάφος».

Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου ονόματος ανάγκασε την αεροπορική εταιρεία να ενημερώσει αμέσως τις ισπανικές αρχές ασφαλείας, πυροδοτώντας μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Δόθηκε εντολή σε όλους τους επιβάτες να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο, ένα Boeing 737-800, ενώ ειδικές ομάδες ασφαλείας πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους.

Από την έρευνα δεν προέκυψε κανένα ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτική ύλη.

Η επίσημη θέση της KLM

Σε δήλωσή της προς τον ολλανδικό περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NH, η KLM τόνισε ότι ενήργησε βάσει των καθιερωμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

«Λαμβάνουμε πάντα τέτοιες αναφορές εξαιρετικά σοβαρά και εφαρμόσαμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Η ασφάλεια των επιβατών και των μελών του πληρώματός μας έρχεται πάντα πρώτη», ανέφερε.

Ερωτήματα για τον υπεύθυνο

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές ποιος ήταν ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του ονόματος στο hotspot, ενώ οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα αν θα κινηθούν νομικά εναντίον του συγκεκριμένου ατόμου.

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις, ωστόσο, αφού ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και δόθηκε το «πράσινο φως» από την ασφάλεια, το αεροσκάφος αναχώρησε τελικά με ασφάλεια για το Άμστερνταμ αργότερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Dutch News, οι ψευδείς απειλές για βόμβα αποτελεί αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών ή με πρόστιμο άνω των 25.000 ευρώ.

