CBS: Το Πακιστάν έκρυψε ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στη βάση Nur Khan – Το «διπλό παιχνίδι» του Ισλαμαμπάντ

Ενώ το Πακιστάν παρουσιάζεται ως ο κύριος διπλωματικός δίαυλος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, επέτρεψε αθόρυβα σε ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να σταθμεύσουν στα αεροδρόμιά του, προκειμένου πιθανώς να τα προστατεύσει από αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο CBS News.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν έστειλε και πολιτικά αεροσκάφη προς στάθμευση στο γειτονικό Αφγανιστάν, αν και δεν είναι σαφές αν ανάμεσα σε αυτές τις πτήσεις περιλαμβάνονταν και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν μια συντονισμένη προσπάθεια της Τεχεράνης να διασώσει τα εναπομείναντα στρατιωτικά και αεροπορικά της μέσα από την κλιμακούμενη σύγκρουση, ακόμη και την ώρα που οι επίσημοι μεσολαβητές εργάζονταν δημόσια για την αποκλιμάκωση.

Η βάση Nur Khan και το RC-130

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές Απριλίου, το Ιράν έστειλε πολλαπλά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Nur Khan της Πακιστανικής Αεροπορίας, μια στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση κοντά στην πόλη Ραουαλπίντι.

Μεταξύ του στρατιωτικού εξοπλισμού εντοπίστηκε ένα ιρανικό RC-130, μια παραλλαγή αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών του τακτικού μεταγωγικού Lockheed C-130 Hercules.

Διαψεύδει το Πακιστάν

Ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος απέρριψε τους ισχυρισμούς για τη βάση Nur Khan.

«Η βάση Nur Khan βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της πόλης – ένας μεγάλος στόλος αεροσκαφών που σταθμεύει εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί από το μάτι του κοινού», δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν χαρακτήρισε τις αναφορές σχετικά με την παρουσία ιρανικών αεροσκαφών σε αεροπορική βάση ως «παραπλανητικές».

Εξήγησε ότι τα αεροσκάφη που έφτασαν πρόσφατα στην αεροπορική βάση Nur Khan προορίζονταν αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της μετακίνησης διπλωματών και παρέμειναν εκεί προσωρινά εν αναμονή πιθανών νέων γύρων συνομιλιών.

Η εμπλοκή του Αφγανιστάν και της Mahan Air

Στο Αφγανιστάν, ένας αξιωματικός της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι ένα πολιτικό αεροσκάφος της ιρανικής Mahan Air προσγειώθηκε στην Καμπούλ λίγο πριν την έναρξη του πολέμου.

Όταν έκλεισε ο εναέριος χώρος του Ιράν, το αεροσκάφος παρέμεινε καθηλωμένο εκεί.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των πακιστανικών αεροπορικών επιδρομών στην Καμπούλ τον Μάρτιο, οι αρχές των Ταλιμπάν μετέφεραν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Χεράτ, κοντά στα ιρανικά σύνορα, για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, διέψευσε την παρουσία ιρανικών αεροσκαφών. «Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια και το Ιράν δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό».

Η γεωπολιτική ισορροπία και η Κίνα

Η στάση του Ισλαμαμπάντ ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές: να εμφανίζεται στην Ουάσινγκτον ως σταθεροποιητικός παράγοντας, αποφεύγοντας παράλληλα κινήσεις που θα αποξένωναν την Τεχεράνη ή το Πεκίνο.

Σημειώνεται ότι η Κίνα προμήθευσε περίπου το 80% των κύριων όπλων του Πακιστάν μεταξύ 2020 και 2024.

Σύμφωνα με το CNN, πολλοί στον κύκλο του Τραμπ ζητούν από τους Πακιστανούς μεσολαβητές να είναι πολύ πιο άμεσοι στις επικοινωνίες τους με την Τεχεράνη.

Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν το Πακιστάν μεταφέρει με την απαραίτητη ένταση τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμαμπάντ παρουσιάζει στις ΗΠΑ μια «πιο θετική εκδοχή της ιρανικής θέσης από αυτή που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

Μια εκεχειρία μόνο «στα χαρτιά»

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς ο Τραμπ προετοιμάζεται για το ταξίδι του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα.

Η εκεχειρία μοιάζει να υφίσταται μόνο στα χαρτιά, με συγκρούσεις μικρής κλίμακας να συνεχίζονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν την Κυριακή ότι δέχθηκαν εκ νέου επιθέσεις από ιρανικά drones, ενώ την περασμένη εβδομάδα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχθηκαν επίθεση κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να απαντούν πλήττοντας δύο ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν, από την πλευρά του, εμμένει στην τελευταία του πρόταση για τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ.

Αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.

Άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει την πρόταση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη» και «σκουπίδι», χωρίς να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα στοιχεία οδήγησαν στην απόφασή του.