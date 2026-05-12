CNN: Ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν – Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Φωτογραφία: Reuters
Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους χειρισμούς της Τεχεράνης, φέρνει τις ΗΠΑ ένα βήμα πιο κοντά στην επανέναρξη των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον πιο αποφασισμένος από κάθε άλλη φορά τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό, καθώς η υπομονή του εξαντλείται από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την έλλειψη ουσιαστικών υποχωρήσεων από την πλευρά του Ιράν.

Οργή Τραμπ για την ιρανική στάση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θορυβηθεί από αυτό που αντιλαμβάνεται ως εσωτερικό διχασμό στην ιρανική ηγεσία, ο οποίος εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Η τελευταία απάντηση της Τεχεράνης, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε δημοσίως ως «εντελώς απαράδεκτη» και «ανόητη», οδήγησε πολλούς αξιωματούχους να αμφισβητήσουν αν το Ιράν προτίθεται να υιοθετήσει μια σοβαρή διαπραγματευτική στάση.

Διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης

Στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, «Ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων του Πενταγώνου, υποστηρίζουν μια πιο επιθετική προσέγγιση για να πιέσουν τους Ιρανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων — περιλαμβανομένων στοχευμένων πληγμάτων που θα αποδυναμώσουν περαιτέρω τη θέση της Τεχεράνης».

«Άλλοι, ωστόσο, εξακολουθούν να πιέζουν ώστε να δοθεί στη διπλωματία μια δίκαιη ευκαιρία».

Δυσπιστία για τον ρόλο του Πακιστάν

Πολλοί στον κύκλο του Τραμπ ζητούν από τους Πακιστανούς μεσολαβητές να είναι πολύ πιο άμεσοι στις επικοινωνίες τους με την Τεχεράνη.

Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν το Πακιστάν μεταφέρει με την απαραίτητη ένταση τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμαμπάντ παρουσιάζει στις ΗΠΑ μια «πιο θετική εκδοχή της ιρανικής θέσης από αυτή που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα».

Το «τελευταίο κάλεσμα» για διπλωματία

Περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι καταβάλλεται έντονη προσπάθεια από χώρες της περιοχής και το Πακιστάν να καταστήσουν σαφές στην Τεχεράνη πως αυτή είναι η τελευταία της ευκαιρία για σοβαρή διπλωματική εμπλοκή.

Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε πως «Δεν φαίνεται το Ιράν να ακούει ή να παίρνει κανέναν στα σοβαρά. Οι ΗΠΑ και το Ιράν λειτουργούν με δύο διαφορετικά επίπεδα ανοχής και χρονοδιαγράμματα στην προσέγγισή τους στις διαπραγματεύσεις, και η Τεχεράνη έχει αντέξει την οικονομική πίεση για δεκαετίες».

Κρίσιμες συσκέψεις πριν το ταξίδι στην Κίνα

Ο Τραμπ συναντήθηκε ξανά με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές.

Παρ’ όλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι μια οριστική απόφαση για τον τρόπο δράσης είναι απίθανο να ληφθεί πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου για την Κίνα.

