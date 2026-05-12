Φρικτό εργατικό δυστύχημα στο Βιετνάμ: Βιομηχανικός τεμαχιστής «ρούφηξε» έναν 34χρονο – Δείτε βίντεο

Ένας 34χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργοστάσιο στο Βιετνάμ, όταν μεγάλος βιομηχανικός τεμαχιστής τον παρέσυρε κατά τη διάρκεια εργασιών.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο φαίνεται ο 34χρονος Ρο Μα να βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή, από την οποία τροφοδοτούσε με υλικό το μηχάνημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το εργαλείο που χρησιμοποιούσε κόλλησε ξαφνικά στον τεμαχιστή.

Ο εργάτης προσπάθησε να τραβήξει το εργαλείο, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Το μηχάνημα τον παρέσυρε στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να χάσει τη ζωή του.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο.