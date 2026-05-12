Αρθρίτιδα: Οι τροφές που συνδέονται με έξαρση των συμπτωμάτων, σύμφωνα με ειδικούς

Η διατροφή μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη φλεγμονή στο σώμα και κατ’ επέκταση την ένταση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας. Αν και δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη δίαιτα που να λειτουργεί για όλους, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένες τροφές φαίνεται να συνδέονται με αυξημένο πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία στις αρθρώσεις.

Αρθρίτιδα: Οι τροφές που επιδεινώνουν τον πόνο στις αρθρώσεις

Η αρθρίτιδα προκαλεί πόνο, οίδημα, φλεγμονή και προβλήματα κινητικότητας. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η διατροφή φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Ειδικοί προειδοποιούν τους ασθενείς για δύο κοινές τροφές που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάστασή τους. Παρόλο που η αρθρίτιδα δεν θεραπεύεται, τα συμπτώματα μπορούν να ελεγχθούν, και οι διατροφικές επιλογές μπορούν είτε να ανακουφίσουν είτε να επιτείνουν το πρόβλημα.

Η Επιτροπή Ιατρών Physicians Committee for Responsible Medicine – PCRM (ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον που προωθεί την προληπτική ιατρική, τη φυτική διατροφή και τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας στην έρευνα), αναγνώρισε συγκεκριμένες τροφές που μπορεί να πυροδοτήσουν τον πόνο της αρθρίτιδας, συμπεριλαμβανομένων των μήλων και της ντομάτας.

Σύμφωνα με την έκθεση των επιστημόνων: «Ενώ οι γενετικοί παράγοντες είναι σημαντικοί, μελέτες δείχνουν ότι ο τρόπος ζωής και η διατροφή παίζουν βασικό ρόλο. Εάν πάσχετε από ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια αλλαγή στην διατροφή σας θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση ή και στην εξάλειψη του πόνου».

Παράλληλα, μια μελέτη για την διατροφή και την αρθρίτιδα αποκάλυψε ότι το κόκκινο κρέας, η ζάχαρη, τα λιπαρά, το αλάτι, η καφεΐνη και τα φυτά της οικογένειας των στρυχνοειδών (nightshades) επιδεινώνουν την κατάσταση.

Μήλα και ντομάτες: Η ουσία που συνδέεται με έξαρση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας

Τόσο τα μήλα όσο και οι ντομάτες περιέχουν σολανίνη, ένα γλυκοαλκαλοειδές που βρίσκεται κυρίως σε φυτά της οικογένειας των στρυχνοειδών.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 εξέτασε τη σύνδεση μεταξύ σολανίνης και αρθρίτιδας. Η μελέτη υποδηλώνει ότι η σολανίνη είναι μια τοξική ένωση που παράγεται σε φυτά όπως η πατάτα, η ντομάτα και η μελιτζάνα όταν εκτίθενται στο φως.

Τα δεδομένα της μελέτης έδειξαν ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση που υποφέρουν από αρθρίτιδα και πρήξιμο στις αρθρώσεις, θα πρέπει να αποκλείσουν ή να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες τροφές για να ανακουφίσουν τον πόνο και να μειώσουν την καταστροφή των ιστών.

Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτού του ισχυρισμού έχει αμφισβητηθεί από άλλους υγειονομικούς φορείς. Η Arthritis Society Canada συνιστά στους ασθενείς να παρακολουθούν την προσωπική τους αντίδραση στις τροφές που περιέχουν σολανίνη πριν τις αποκλείσουν οριστικά.