Αρθρίτιδα: Η προσθήκη ενός συστατικού στη διατροφή θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο, σύμφωνα με ειδικούς

Εάν υποφέρετε από αρθρίτιδα, ίσως η λύση να βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ενώ η φαρμακευτική αγωγή και η φυσιοθεραπεία αποτελούν βασικές θεραπείες, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η προσθήκη ενός συγκεκριμένου συστατικού στη διατροφή σας μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και το πρήξιμο.

Αρθρίτιδα: Ανακούφιση από τον πόνο με ένα απλό συστατικό από την κουζίνα σας

Η αρθρίτιδα είναι μια κοινή πάθηση που προκαλεί πόνο και πρήξιμο στις αρθρώσεις. Ενώ είναι πιο συχνή σε ηλικιωμένους, μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ευτυχώς, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής.

Ο Dr. El Mohandless (@drelmohandess) αποκάλυψε στους followers του στο TikTok ότι υπάρχει ένα συστατικό που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή που σχετίζονται με την αρθρίτιδα.

«Μια από τις καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον πόνο και το πρήξιμο της αρθρίτιδας είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο καθώς έχει μια ένωση που ονομάζεται ελαιοκανθάλη (oleocanthal). Αυτή η ένωση έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι εμποδίζει την ίδια φλεγμονώδη οδό με ορισμένα φάρμακα, όπως η ιβουπροφαίνη, χωρίς παρενέργειες», εξήγησε ο ειδικός.

Ο διατροφολόγος πρότεινε να ενσωματώσετε «μια ή δύο κουταλιές της σούπας στο γεύμα σας». Υποστηρίζει ότι αυτή η προσθήκη στη διατροφή σας αποτελεί μια απλή λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας.

Πώς το ελαιόλαδο καταπολεμά τη φλεγμονή

Σύμφωνα με το arthritis.org, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει μελετηθεί για την προστασία που παρέχει σε φλεγμονώδεις αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο λύκος.

Πειράματα έχουν δείξει ότι οι πολυφαινόλες που περιέχει καταπολεμούν αποτελεσματικά τη φλεγμονή, βελτιώνοντας τα συμπτώματα της αρθρίτιδας στις αρθρώσεις και σε όλο το σώμα.

Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο η μεσογειακή διατροφή βοηθά στην πρόληψη μιας σειράς χρόνιων ασθενειών.

Συμβουλές αποθήκευσης του ελαιόλαδου

Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητα του ελαιόλαδου, ο ιστότοπος ξεκαθάρισε κάποιες παρανοήσεις σχετικά με την αποθήκευσή του. Ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να ψύχεται και ότι αλλοιώνεται όταν εκτίθεται στο φως και τον αέρα. Συνιστάται η αγορά μικρών ποσοτήτων, που μπορούν να καταναλωθούν μέσα σε ένα με δύο μήνες από το άνοιγμα.