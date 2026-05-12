Eurovision: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός με τον Akylas και το «Ferto» – Εντυπωσίασε τις εθνικές επιτροπές η τελική πρόβα

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε, στις 22:00, με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto». Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 4η θέση της σειράς εμφάνισης.

Χθες, Δευτέρα (11/05), πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, κατά την οποία παρουσιάστηκε ολοκληρωμένα η σκηνική παρουσία της Ελλάδας. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους και έδωσε μια πλήρη εικόνα για την εμφάνιση που θα παρακολουθήσει το κοινό στον πρώτο ημιτελικό.

Ο Akylas παρουσίασε στη σκηνή μια ιστορία με αισθητική video game. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτυπώνουν τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη προς την επιτυχία.

Η ελληνική συμμετοχή μπαίνει στη διοργάνωση λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό, με το «Ferto» να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Akylas θα εμφανιστεί νωρίς στη βραδιά, καθώς η Ελλάδα έχει οριστεί να διαγωνιστεί τέταρτη στη σειρά.

Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 22:00 απευθείας από την ΕΡΤ1. Η μετάδοση θα γίνει ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Παράλληλα, θα υπάρχουν υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι θα μεταφέρουν στο κοινό τον παλμό του πρώτου ημιτελικού της Eurovision.

