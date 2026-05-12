Αυστραλία: Μαθητής γυμνασίου παρασύρθηκε από τρένο – Πιάστηκε το σακίδιό του ανάμεσα σε δύο βαγόνια

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

melbourne train 2
Ένα συγκλονιστικό ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Αυστραλία, όταν ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου παρασύρθηκε από τρένο σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μελβούρνης.

Το αγόρι δίνει αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή του σε κρίσιμη κατάσταση, μετά το φρικτό περιστατικό που συνέβη μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων επιβατών και συμμαθητών του.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 μ.μ. στον σταθμό North Melbourne.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Seven News, το παιδί προσπαθούσε να πιάσει το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρισκόταν στην αποβάθρα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το σακίδιο που φορούσε στην πλάτη του μπλέχτηκε ανάμεσα στα βαγόνια του συρμού την ώρα που αυτός ξεκινούσε.

Το αγόρι παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα και στη συνέχεια εγκλωβίστηκε κάτω από το τρένο.

Μελβούρνη μαθητής γυμνασίου τρένου

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βικτώρια ήταν εξαιρετικά δύσκολη και διήρκεσε από 45 λεπτά έως μία ώρα.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν γρύλο για να σηκώσουν το τρένο και να απελευθερώσουν το παιδί.

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Ο μαθητής έλαβε τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων.

Το αγόρι φέρει σοβαρότατα τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός του και στα πόδια.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε λόγο για μια «απίστευτα τραυματική σκηνή».

Ο διευθυντής του κολεγίου St Aloysius, όπου φοιτά το αγόρι, έστειλε άμεσα μήνυμα προς γονείς και μαθητές, προσφέροντας ψυχολογική υποστήριξη.

Με πληροφορίες: The Mirror UK

