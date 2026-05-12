Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων – Τι ισχύει για τα οριστικά

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος της ΔΥΠΑ για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027 που αφορά εργαζόμενους και ανέργους, όπως τονίζει η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα μιλώντας στο enikonomia.gr.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ταυτόχρονα, πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο οι προσωρινοί οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος της ΔΥΠΑ Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 για 300.000 επιταγές (voucher) να αναρτηθούν στον ιστότοπο της www.dypa.gov.gr είτε την Πέμπτη το απόγευμα είτε την Παρασκευή το πρωί.

Και αυτό διότι γίνονται πάρα πολλοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι και τα αποτελέσματα του προγράμματος από την εταιρεία αναμένεται να σταλούν την Τετάρτη στη ΔΥΠΑ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση θα βγει και σχετικό δελτίο Τύπο από τη ΔΥΠΑ προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι του προγράμματος.

Πότε αναμένεται να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα

Αφού λοιπόν δημοσιοποιηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος, μετά θα δοθεί ένα περιθώριο περί 3 ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Δεν αποκλείεται η σχετική διαδικασία να γίνει μέσω της πλατφόρμας του https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos και να ακολουθηθεί η εξής διαδρομή: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Εν συνεχεία θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος– ενδεχομένως αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr μέχρι τις 25 του μηνός.

Πότε θα τρέξει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για διάστημα 13 μηνών και η έναρξη του δεν θα γίνει στις 18 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει η κ. Αράχωβα μιλώντας στο enikonomia.gr, λόγω των διαδοχικών παρατάσεων που δώσαμε για το πρόγραμμα, η υλοποίηση του προβλέπεται να ξεκινήσει την εβδομάδα της 25ης Μαΐου και όχι στις 18 του μήνα που έχει ανακοινωθεί.

Δεν σας λέω ακριβή ημερομηνία, γιατί όλα εξαρτώνται από την ημερομηνία της έκδοσης των αποτελεσμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα θα τρέξει εντός του μήνα, συμπληρώνει. Υπενθυμίζεται πως, οι δικαιούχοι:

θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.

θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

θα επιδοτηθούν και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ειδικότερα, 25% είναι το ποσοστό συμμετοχής για τον γενικό πληθυσμό και μηδενική για τα άτομα με αναπηρία.

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 55.312 αιτήσεις για το πρόγραμμα, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ στο enikonomia.gr

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 13 μήνες με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2026. Στο πλαίσιο αυτού, θα «μοιραστούν» συνολικά 25.000 επιταγές και οι δικαιούχοι:

θα μπορούν να πραγματοποιήσουν με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους,

θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο

θα μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν έως12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Πέραν από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή είναι 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.