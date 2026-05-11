Γιάννης Μπρατάκος: «Ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται κανόνες, ισορροπία και εμπιστοσύνη»

Enikos Newsroom

Oικονομία

Γιάννης Μπρατάκος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Η παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός είναι ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, όμως η επόμενη ημέρα του δεν μπορεί να στηρίζεται στην άναρχη επέκταση, στην υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και στην πίεση φυσικών πόρων, υποδομών και τοπικών κοινωνιών» αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή την παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. 

«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο χωροταξικής οργάνωσης, που θα προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό της απόθεμα, θα ενισχύει την ανθεκτικότητα των προορισμών και θα διασφαλίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη θα παραμένει ποιοτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη σε βάθος χρόνου.

Την ίδια στιγμή, όμως, η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να γίνει με όρους προβλεψιμότητας, διαφάνειας και ουσιαστικής διαβούλευσης με την αγορά. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθαρούς κανόνες, μεταβατικό χρόνο και ασφάλεια δικαίου, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έχουν ήδη δρομολογηθεί επενδύσεις, αδειοδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις.

Το ΕΒΕΑ στηρίζει την ανάγκη να μπουν κανόνες στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Η χωροταξική τάξη δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη· είναι προϋπόθεση για μια ανάπτυξη που δεν εξαντλεί τους προορισμούς, δεν πιέζει δυσανάλογα τις τοπικές κοινωνίες και δεν υπονομεύει την ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος», τονίζει ο κ. Μπρατάκος και προσθέτει:

«Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ισορροπία: προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών, αλλά και προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας. Βιωσιμότητα, επενδυτική ασφάλεια και συμμετοχή των παραγωγικών φορέων πρέπει να αποτελέσουν τους τρεις βασικούς άξονες εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Ως ΕΒΕΑ θεωρούμε ότι ο τουρισμός της επόμενης δεκαετίας πρέπει να είναι πιο ποιοτικός, πιο ανθεκτικός, πιο ισόρροπα κατανεμημένος και περισσότερο συνδεδεμένος με την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την καινοτομία, τον πολιτισμό και την πράσινη μετάβαση.

Η χώρα έχει ανάγκη από κανόνες. Έχει, όμως, εξίσου ανάγκη από εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν η Πολιτεία σχεδιάζει μαζί με την αγορά, τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμικούς φορείς, ώστε οι αλλαγές να είναι εφαρμόσιμες, δίκαιες και αναπτυξιακά αποτελεσματικές».

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,67%, στα 235,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέα μελέτη: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών και πρόωρου θανάτου

TikTok: Αυτές είναι οι σωστές στρατηγικές για να γίνετε viral
περισσότερα
18:45 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουνίου 2026 – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ανακοινώθηκαν από τη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουνίου. Οι...
18:27 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Όλα όσα προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: «Φρένο» στους κορεσμένους προορισμούς – Το πλαφόν σε κλίνες και οι περιορισμοί στη δόμηση

Με στόχο τον επανακαθορισμό του τουριστικού μοντέλου της χώρας, οι υπουργοί Τουρισμού και Περι...
17:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Σπίτι μου ΙΙ: Ανακοινώθηκε παράταση – Έως 31 Αυγούστου η συμβασιοποίηση εγκεκριμένων δανείων

Παράταση στις προθεσμίες του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία, ...
13:02 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Σε πανελλαδική απεργία προχωρά στις 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ: Ποιοι συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 2...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media