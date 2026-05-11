Τραμπ: «Σε μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν – «Σκουπίδι» την πρόταση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον «σε μηχανική υποστήριξη», παραδεχόμενος εμμέσως ότι η συμφωνία δοκιμάζεται σοβαρά μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών,σύμφωνα με το Sky News.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρομοίασε την κατάσταση της εκεχειρίας με ασθενή που έχει ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

«Είναι σαν όταν ένας γιατρός λέει ότι ο αγαπημένος σας άνθρωπος έχει 1% πιθανότητες επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκουπίδι» η ιρανική πρόταση

Ο Τραμπ επιτέθηκε και στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε «σκουπίδι», υποστηρίζοντας ότι δεν άξιζε καν να τη διαβάσει.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν ότι υπαναχώρησε από προηγούμενη δέσμευση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Συμφωνούν μαζί μας και μετά τα παίρνουν πίσω», είπε.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, λέγοντας πως διαθέτει «το καλύτερο σχέδιο» για τη διαχείριση της κρίσης.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Προσφέρουμε υπηρεσία στον κόσμο», δήλωσε.

«Με περιμένει ομάδα στρατηγών»

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με «μεγάλη ομάδα στρατηγών» για τον πόλεμο με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για θέματα μητρότητας στον Λευκό Οίκο, είπε ότι έπρεπε να αποχωρήσει σύντομα επειδή τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για συνομιλίες σχετικά με την κρίση.