Τραμπ: «Σε μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία με το Ιράν – «Σκουπίδι» την πρόταση της Τεχεράνης

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον «σε μηχανική υποστήριξη», παραδεχόμενος εμμέσως ότι η συμφωνία δοκιμάζεται σοβαρά μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών,σύμφωνα με το Sky News.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρομοίασε την κατάσταση της εκεχειρίας με ασθενή που έχει ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

«Είναι σαν όταν ένας γιατρός λέει ότι ο αγαπημένος σας άνθρωπος έχει 1% πιθανότητες επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκουπίδι» η ιρανική πρόταση

Ο Τραμπ επιτέθηκε και στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε «σκουπίδι», υποστηρίζοντας ότι δεν άξιζε καν να τη διαβάσει.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ιράν ότι υπαναχώρησε από προηγούμενη δέσμευση σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Συμφωνούν μαζί μας και μετά τα παίρνουν πίσω», είπε.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, λέγοντας πως διαθέτει «το καλύτερο σχέδιο» για τη διαχείριση της κρίσης.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Προσφέρουμε υπηρεσία στον κόσμο», δήλωσε.

«Με περιμένει ομάδα στρατηγών»

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με «μεγάλη ομάδα στρατηγών» για τον πόλεμο με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για θέματα μητρότητας στον Λευκό Οίκο, είπε ότι έπρεπε να αποχωρήσει σύντομα επειδή τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για συνομιλίες σχετικά με την κρίση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,67%, στα 235,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέα μελέτη: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών και πρόωρου θανάτου

TikTok: Αυτές είναι οι σωστές στρατηγικές για να γίνετε viral
περισσότερα
19:20 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Προκαλεί ξανά ο Μίτσκοσκι: Μίλησε για «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» σε αποκαλυπτήρια μνημείου με τον Ήλιο της Βεργίνας – ΦΩΤΟ

Σε νέα πρόκληση-παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδ...
19:17 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Γαλλία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε σε κεντρική πλατεία της Νίκαιας στη Γαλλία, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή το...
18:19 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News: «Εξετάζω το ενδεχόμενο να επαναφέρω το “Σχέδιο Ελευθερία” για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επαν...
17:12 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει εκ νέου στήριξη για τον πόλεμο στο Ιράν από τον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να θέσει το ζήτημα του Ιράν στον κινέζο ομόλογό ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media