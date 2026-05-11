Λιθουανία: Εγκρίθηκε η αποστολή στρατιωτών στην αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Άμυνας της Λιθουανίας, στο οποίο συμμετέχουν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ενέκρινε την αποστολή έως και 40 στρατιωτών και πολιτικού προσωπικού άμυνας σε διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας

Σε ανακοίνωσή της, η προεδρία της Λιθουανίας ανέφερε ότι το συμβούλιο υποστήριξε την αποστολή «έως και 40 στρατιωτών και πολιτικών υπαλλήλων του συστήματος εθνικής άμυνας» ώστε να συμμετάσχουν μαζί με συμμάχους σε διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Το Συμβούλιο Άμυνας ενέκρινε την ανάπτυξη λιθουανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων […] για συμμετοχή μαζί με συμμάχους σε διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας που διασφαλίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και πρότεινε στην κυβέρνηση να κινήσει άμεσα την αντίστοιχη τροποποίηση της κοινοβουλευτικής εντολής για διεθνείς επιχειρήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο απαιτείται έγκριση από το κοινοβούλιο της χώρας.

Έτοιμη να προσφέρει και υποστήριξη στις ΗΠΑ

Η προεδρία ανέφερε επίσης ότι η Λιθουανία είναι έτοιμη να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και να επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών υποδομών της, ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας Ρίντας Γιασιουλιόνις δήλωσε στο BNS ότι η απόφαση εγκρίθηκε γραπτώς και όχι κατά τη διάρκεια επίσημης συνεδρίασης του συμβουλίου.

Σύμφωνα με την προεδρία, η απόφαση ελήφθη αφού εξετάστηκαν πληροφορίες και προτάσεις του υπουργείου Άμυνας σχετικά με πιθανή συμβολή της Λιθουανίας στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν νέα διεθνή συμμαχία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να συγκροτήσουν νέα διεθνή συμμαχία με στόχο την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.