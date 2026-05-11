Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News: «Εξετάζω το ενδεχόμενο να επαναφέρω το “Σχέδιο Ελευθερία” για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει την «Επιχείρηση Ελευθερία», αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την επανέναρξη του προγράμματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία την περασμένη εβδομάδα, αλλά σύντομα την ανέστειλε εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.