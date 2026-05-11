Γιαννακόπουλος: «Το Final 4 της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Γιαννακόπουλος
Λίγες ημέρες πριν το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ και με το τελευταίο εισιτήριο να παραμένει ανοικτό και να το διεκδικούν ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απάντησε σε κάποιες φήμες που κυκλοφόρησαν, σχετικά με το “Telekom Center Athens” ενόψει του Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Θεωρώ σημαντικό και αυτή τη φορά, όπως πάντα επιλέγω να κάνω, να ξεκαθαρίσω ορισμένα θέματα μια και καλή.

Ακούω διάφορες φήμες περί ακαταλληλότητας του γηπέδου μας λόγω τεχνικών ζητημάτων. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ιδιωτικών κεφαλαίων (και όχι κρατικού χρήματος), για να συντηρηθεί, ανακαινισθεί και καταστεί πρότυπο μια εγκατάσταση 30 ετών. Δεν γνωρίζω οι φήμες που κυκλοφορούν τi στόχο έχουν, αλλά εφιστώ την προσοχή όλων τις πονηρές αυτές μέρες, ώστε να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το πιθανό τρολάρισμα κάποιων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final 4 της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων!

Ως προς την ουσία του αγωνιστικού της Ομάδας μας. Όπως όλοι γνωρίζουν, η ΚΑΕ νομίμως έστειλε πλήρες υλικό με τις κατ’ αυτήν προβληματικές φάσεις των αγώνων με τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και τους αρμοδίους αυτής. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα του Παναθηναϊκού για διερεύνηση. Σε μια σειρά τόσο κρίσιμων αγώνων, η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εξάλειψης ερωτηματικών είναι βασική προτεραιότητα και θέλω να ελπίζω ότι άμεσα θα απαντηθούν όσα έχουν τεθεί.

Τέλος, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι παίκτες και το προπονητικό μας επιτελείο πρέπει να μείνουν απερίσπαστοι στην ολοκλήρωση του έργου τους. Οι άνθρωποι της Βαλένθια απόλαυσαν μια άριστη φιλοξενία στο Telekom Center και αυτό απαιτούμε να συμβεί και σε εμάς».

