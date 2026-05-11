Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα: Βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών – BINTEO

Στο Ζεμενό Βοιωτίας εντοπίστηκε άθικτο πριν από λίγο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί της Δευτέρας (11/5) λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα. Η λεία υπολογίζεται περίπου στα 200.000 ευρώ.

Στη ληστεία φαίνεται πως συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες σιλικόνης και περούκες και καπέλα, ο ένας κρατώντας πιστόλι και ο άλλος κρατώντας κοντό αυτόματο -πιθανόν τύπου Ούζι- εισέβαλαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους. Έξω από το κατάστημα ανέμενε ως τσιλιαδόρος ένας συνεργός τους που κρατούσε πολεμικό τυφέκιο που έμοιαζε με Καλάσνικοφ και ένας ακόμη περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης με το Ούζι ακινητοποίησε τον διευθυντή με τον οποίο κατέβηκαν μαζί στο υπόγειο, στον χώρο του χρηματοκιβωτίου, αναμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για περίπου 15 λεπτά μέχρι να ανοίξει και στη συνέχεια αφαίρεσε όσα χρήματα είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο, ενώ ο συνεργός του αφαίρεσε χρήματα και από τα γκισέ.

Αμέσως μετά αποχώρησαν όλοι μαζί, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί και στις 10:02 ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Μέχρι να φτάσουν εκεί τα πρώτα περιπολικά, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί. Φαίνεται πως γνώριζαν καλά τις αδυναμίες ασφαλείας που έχει η γύρω περιοχή και έτσι δεν αγχώθηκαν από τον μηχανισμό χρονοκαθυστέρησης του χρηματοκιβωτίου.

Τους έπεσαν τα χρήματα στον δρόμο

Μάλιστα κατά τη διαφυγή τους, τους έπεσαν από τον σάκο κάποια χρήματα, μάζεψαν βιαστικά όσα μπόρεσαν, μπήκαν στο κλεμμένο από την Αττική, αυτοκίνητο τύπου SUV και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο μασκαρεμένος ληστής ως γέρος – Τι εξετάζουν οι αρχές

Τις έρευνες τις έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι αστυνομικοί της οποίας ερευνούν πιθανές ομοιότητες με άλλες ληστείες που έχουν γίνει σε τράπεζες και ταχυδρομεία στην επαρχία. Τα βλέμματα συγκεντρώνει ειδικά η ληστεία στα Καλάβρυτα στις 27 Μαΐου του 2025. Τότε οι δράστες, με παρόμοιο, τρόπο, οπλισμό και ρουχισμό λήστεψαν τα ΕΛ.ΤΑ. Μάλιστα, ειδικά ο ένας φέρεται να φοράει μάσκα σιλικόνης και περούκα που θυμίζουν ηλικιωμένο και καρό πουκάμισο με μαύρο γιλέκο.

Επίσης, εξετάζονται οι ληστείες που είχαν γίνει στο Λουτράκι πρόσφατα και στην Δυτική Ελλάδα, οι οποίες παρόλα αυτά δεν έχουν ομοιότητες όπως αυτή των Καλαβρύτων με την Κάτω Τιθορέα. Σε κάθε περίπτωση οι δράστες δείχνουν να επιλέγουν κωμοπόλεις και χωριά που έχοντας χρόνο μπροστά τους πολύ πριν ενεργοποιηθούν και φτάσουν εκεί αστυνομικές δυνάμεις. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όπως πάγια γίνεται σε αντίστοιχα περιστατικά, αν και θεωρείται πιο πιθανή ως δραστηριότητα μίας συμμορίας του κοινού ποινικού δικαίου.