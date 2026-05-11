AtmoHub: Κορυφώνεται το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Ποιες περιοχές επιβαρύνονται περισσότερο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Αφρικανική σκόνη, Αττική, Παρθενώνας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σήμερα αναμένεται η κορύφωση του φαινομένου μεταφοράς ερημικής σκόνης στη χώρα όπως ενημερώνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub.

Οι περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι:

  • Κρήτη
  • Πελοπόννησος
  • Στερεά Ελλάδα
  • και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη, ωστόσο, όπως τονίζει το AtmoHub, από αύριο αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

«Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού», σημειώνει το AtmoHub.

Σε διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται επίσης μετρήσεις από το τελευταίο επεισόδιο Σαχαριανής σκόνης όπως παρατηρήθηκε από το B-LIDAR στα Αντικύθηρα στις 10 Μαΐου το πρωί. Όπως εξηγεί το AtmoHub, το B-LIDAR είναι ένα νέο όργανο το οποίο πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε, εγκαταστάθηκε στα Αντικύθηρα και ξεκίνησε ήδη να μας παρέχει δεδομένα.

Σε εικόνα που επισυνάπτεται φαίνεται το layer πάνω από το σταθμό στα 3 με 5 km το οποίο αποτελείται από μίξη σκόνης και συννέφων όπως δηλώνουν οι οπτικές ιδιότητες που φαίνονται στη δεύτερη εικόνα.

«Το νέο σύστημα B-LIDAR (Mobile multi-wavelength high-power Mie Raman Polarization Water Vapor lidar) αποκτήθηκε μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Παρατηρητηρίου ΠΑΓΓΑΙΑ στα Αντικύθηρα.

Το lidar, που αποτελεί μια ολόκληρη κινητή ατμοσφαιρική διάταξη, θα συμβάλει στην παρακολούθηση αιωρούμενων σωματιδίων, υδρατμών και φυσικών διεργασιών της ατμόσφαιρας στη Μεσόγειο, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης και κλιματικής έρευνας στην περιοχή.

Στο μέλλον, το σύστημα θα μεταφερθεί στη νέα μόνιμη υποδομή του ΠΑΓΓΑΙΑ, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή στο νησί», υπογραμμίζει το AtmoHub.

Live η πορεία της αφρικανικής σκόνης

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,67%, στα 235,39 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέα μελέτη: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών και πρόωρου θανάτου

TikTok: Αυτές είναι οι σωστές στρατηγικές για να γίνετε viral
περισσότερα
19:27 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα: Βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών – BINTEO

Στο Ζεμενό Βοιωτίας εντοπίστηκε άθικτο πριν από λίγο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί της...
18:14 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: «Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης από την υπόθεση ...
17:22 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους επτά κατηγορούμενους, που απολογήθηκαν ως μέλη εγκληματ...
16:55 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ανάμεσα σε Αμαλιάδα και Ζάκυνθο

Σεισμός 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media