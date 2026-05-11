Τραγωδία στο Λονγκ Άιλαντ: Άνδρας μαχαίρωσε τη μητέρα του ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας – Έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, αφού φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη μητέρα του κατά τη διάρκεια βίαιου ενδοοικογενειακού επεισοδίου ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Η μητέρα του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαΐου, όταν αστυνομικοί της πόλης Σαουθάμπτον ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «κλιμακούμενη βίαιη οικογενειακή κατάσταση» στο Ρίβερχεντ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι.

Μία 62χρονη γυναίκα, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και φερόμενη ως μητέρα του, διακομίστηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί «ασφάλισαν το σημείο» και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την αστυνομία της κομητείας Σάφολκ.

Σύμφωνα με το NBC New York, τρεις αστυνομικοί έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά το περιστατικό και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Παράλληλα, ερευνητές από το γραφείο της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης έσπευσαν στο σημείο, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις χρήσης θανατηφόρας βίας από αστυνομικούς.

Γείτονες μιλούν για χρόνια οικογενειακά προβλήματα

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του νεκρού άνδρα και της τραυματισμένης μητέρας του.

Γείτονες δήλωσαν ότι η γυναίκα είχε αποκτήσει τρίδυμα αγόρια και ότι τουλάχιστον δύο από τους γιους αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα ζούσε για χρόνια σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να είχε καλέσει το 911 νωρίτερα την ίδια ημέρα, λέγοντας ότι φοβόταν τον γιο της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες.