Τραγωδία στο Λονγκ Άιλαντ: Άνδρας μαχαίρωσε τη μητέρα του ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας – Έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Σκηνή από το περιστατικό μαχαιρώματος στο Λονγκ Άιλαντ στις 10 Μαΐου 2026. Πηγή: Eyewitness News ABC7NY/YouTube
Σκηνή από το περιστατικό μαχαιρώματος στο Λονγκ Άιλαντ στις 10 Μαΐου 2026. Πηγή: Eyewitness News ABC7NY/YouTube
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, αφού φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη μητέρα του κατά τη διάρκεια βίαιου ενδοοικογενειακού επεισοδίου ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας.

Η μητέρα του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 10 Μαΐου, όταν αστυνομικοί της πόλης Σαουθάμπτον ανταποκρίθηκαν σε κλήση για «κλιμακούμενη βίαιη οικογενειακή κατάσταση» στο Ρίβερχεντ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον άνδρα, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι.

Μία 62χρονη γυναίκα, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο και φερόμενη ως μητέρα του, διακομίστηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί «ασφάλισαν το σημείο» και ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την αστυνομία της κομητείας Σάφολκ.

Σύμφωνα με το NBC New York, τρεις αστυνομικοί έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη μετά το περιστατικό και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο.

Παράλληλα, ερευνητές από το γραφείο της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης έσπευσαν στο σημείο, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις χρήσης θανατηφόρας βίας από αστυνομικούς.

Γείτονες μιλούν για χρόνια οικογενειακά προβλήματα

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του νεκρού άνδρα και της τραυματισμένης μητέρας του.

Γείτονες δήλωσαν ότι η γυναίκα είχε αποκτήσει τρίδυμα αγόρια και ότι τουλάχιστον δύο από τους γιους αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα ζούσε για χρόνια σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να είχε καλέσει το 911 νωρίτερα την ίδια ημέρα, λέγοντας ότι φοβόταν τον γιο της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Έως τις 22 Μαΐου οι αιτήσεις, ποιες ειδικότητες ζητούνται

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Νέα μελέτη: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπαθειών και πρόωρου θανάτου
περισσότερα
21:22 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Βρετανία: Φυλάκιση 4 ετών σε βοηθό διδασκαλίας που έφτυνε και τσιμπούσε μαθητές

Μια βοηθός διδασκαλίας στο Κεντ καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για κακοποίηση παιδι...
20:30 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Λιθουανία: Εγκρίθηκε η αποστολή στρατιωτών στην αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Το Συμβούλιο Άμυνας της Λιθουανίας, στο οποίο συμμετέχουν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία τη...
19:20 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Προκαλεί ξανά ο Μίτσκοσκι: Μίλησε για «Μακεδονία» και «Μακεδόνες» σε αποκαλυπτήρια μνημείου με τον Ήλιο της Βεργίνας – ΦΩΤΟ

Σε νέα πρόκληση-παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών προχώρησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδ...
19:17 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Γαλλία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε σε κεντρική πλατεία της Νίκαιας στη Γαλλία, όταν δύο άτομα έχασαν τη ζωή το...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media