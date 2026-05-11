Akylas: «Έχει μεγάλο αγώνα μπροστά του το παιδί μου – Είναι δύσκολη και απρόβλεπτη η Eurovision» λέει ο πατέρας του

Ελένη Φλισκουνάκη

Akylas
Credits: EBU / Sarah Louise Bennett
Στο «Breakfast@Star» μίλησε ο πατέρας του Akyla. Ο γονέας του φετινού εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision, μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για το παιδί του, και αναφέρθηκε στο πώς είναι ο τραγουδιστής, μία ανάσα πριν ανέβει στη σκηνή του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

O Akylas με μαθητές της Ελληνικής Εθνικής Σχολής της Βιέννης – Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του Akyla είπε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου πως: «Έχει μεγάλο αγώνα μπροστά του το παιδί μου. Είναι δύσκολος και απρόβλεπτος διαγωνισμός η Eurovision. Όμως σίγουρα έγινε πολύ αγαπητός στο κοινό». 

«Η αγάπη που δέχεται τον εξυψώνει»

Αμέσως μετά, ο γονέας του καλλιτέχνη ανέφερε ότι: «Μιλάμε καθημερινά. Έχει άγχος, αλλά σε φυσιολογικό βαθμό. Είναι μεγάλη εκδήλωση η Eurovision, αλλά έχει πολύ καλή διάθεση και ενέργεια. Είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος, η αγάπη που δέχεται τον εξυψώνει, αυτό μου λέει. Του παίρνει όλη την κούραση!». 

Akylas: «Ο διαγωνισμός της Eurovision μπορεί να μας κάνει να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά»

Σε ερώτηση για το αν του άρεσε σκηνικά, ο πατέρας του φετινού εκπροσώπου της Ελλάδας, απάντησε: «Ρωτάς έναν πατέρα, αν του άρεσε να βλέπει το παιδί του; Όλα μου αρέσουν πάνω του. Θα τα πάει πολύ καλά, θα εντυπωσιάσει, δουλεύει πολύ, αλλά το θέλει ακόμη πιο πολύ. Εγώ καθόλου δεν αγωνιώ για τη θέση και το αποτέλεσμα. Θέλω να είναι καλά το παιδί μου, να γυρίσει γρήγορα ξανά να τον αγκαλιάσω». 

20:09 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

