Χανταϊός: Απέπλευσε από την Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών – Καραντίνες σε Ιταλία και ΗΠΑ 

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Υπό παρακολούθηση 18 Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius

Δεκαοκτώ Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius τέθηκαν σήμερα υπό ιατρική παρακολούθηση στις ΗΠΑ, μετά τον επαναπατρισμό τους από τα Κανάρια Νησιά, όπου είχε προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, ένας από τους επιβάτες διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό των Άνδεων και μεταφέρθηκε σε μονάδα βιολογικής καραντίνας στη Νεμπράσκα, χωρίς προς το παρόν να εμφανίζει συμπτώματα.

Άλλοι δύο επιβάτες, ζευγάρι που μεταφέρθηκε στην Ατλάντα, τέθηκαν επίσης σε απομόνωση αφού ένας εξ αυτών εμφάνισε συμπτώματα.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Υγείας Μπράιαν Κρίστιν υπογράμμισε ότι «ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ο χανταϊός για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ μικρός».

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη παραλλαγή «δεν μεταδίδεται εύκολα και χρειάζεται να υπάρξει μια παρατεταμένη στενή επαφή με ένα ήδη συμπτωματικό άτομο».

Ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Τζιμ Πίλεν διαβεβαίωσε ότι κανείς που θεωρείται πιθανός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία δεν θα αφεθεί να κυκλοφορήσει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας από το Οβάλ Γραφείο πως «φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί».

Καραντίνα 45 ημερών σε δύο Ιταλούς έπειτα από επαφή με θύμα του ιού

Την ίδια ώρα, οι ιταλικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα πρόληψης για άτομα που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα 69 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό.

Αρχικά, σε υποχρεωτική καραντίνα τέθηκε ένας 24χρονος που ζει κοντά στη Νάπολη. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να τεθεί σε απομόνωση και ένας 25χρονος στην Καλαβρία.

Οι δύο νεαροί δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ωστόσο θα παραμείνουν για συνολικά 45 ημέρες μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, φορώντας μάσκα και υποβαλλόμενοι σε καθημερινή παρακολούθηση της θερμοκρασίας τους.

Οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε επαφή με τη γυναίκα κατά την επιβίβασή της σε πτήση της KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη και της ζήτησαν να αποβιβαστεί πριν από την αναχώρηση της πτήσης.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα που ταξίδεψαν με την ίδια πτήση παραμένουν υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση στη Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο.

Γιατί ο χανταϊός των Άνδεων δεν θεωρείται «νέα Covid»

Παρά τις εικόνες καραντίνας και τις αναφορές σε απομονωμένες μονάδες βιολογικής προστασίας, οι ειδικοί επιμένουν ότι ο χανταϊός των Άνδεων διαφέρει ουσιαστικά από την Covid-19.

Ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες και ενδημεί κυρίως σε περιοχές της Ασίας, της Ευρώπης και της αμερικανικής ηπείρου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών και όχι εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Από τα περίπου 30 γνωστά στελέχη χανταϊού, μόνο εκείνο των Άνδεων έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και ακόμη και τότε απαιτείται πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Παστέρ, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν όσοι βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κλειστό χώρο με ασθενή ή έχουν πολύ στενή σωματική επαφή μαζί του.

Η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, ενώ η θνησιμότητά του αγγίζει το 40%, σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της Covid-19.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξηγούν ότι ακριβώς αυτή η υψηλή θνησιμότητα περιορίζει την εξάπλωσή του.

«Η απομόνωση των ασθενών χωρίς καθυστέρηση διακόπτει την αλυσίδα μετάδοσης», εξήγησε ο βιολόγος Ραούλ Γκονσάλες Ίτιγκ από την Αργεντινή, προσθέτοντας ότι όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα σε σοβαρές περιπτώσεις της νόσου.

Σε αντίθεση με την Covid-19, η οποία εξαπλώθηκε παγκοσμίως προτού καταγραφούν μαζικοί θάνατοι, ο χανταϊός θεωρείται πολύ δυσκολότερο να προκαλέσει πανδημία.

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εγκεκριμένο εμβόλιο για τον χανταϊό.

Οι γιατροί βασίζονται κυρίως στην υποστηρικτική αγωγή και στην έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αντιμετωπιστούν γρήγορα σοβαρές επιπλοκές, όπως αναπνευστική ανεπάρκεια ή νεφρική δυσλειτουργία.

Αντίθετα, στην περίπτωση της Covid-19 αναπτύχθηκαν εμβόλια σε χρόνο-ρεκόρ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με δισεκατομμύρια δόσεις να έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια.