Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν τους νοιάζει να φύγει η ΝΔ» – «Δεν ήταν το κόμμα μας στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον Μητσοτάκη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στον ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε με αφορμή τα όσα είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του.

«Ο κ. Ζαχαριάδης, σήμερα, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης. Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι «ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του» και πως «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση».

«Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη».

«Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν ήταν το κόμμα μας στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον Μητσοτάκη»

«Συνδιοικούν με τη ΝΔ στην ΓΣΕΕ. Συνδιοικούν με τη ΝΔ στο ΤΕΕ. Πήραν σωστή απόφαση ότι δεν θέλουν συνεργασία με τη ΝΔ και στις μισές τους ανακοινώσεις αναφέρουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα υιοθετώντας, τηρουμένων των αναλογιών, την θεωρία των δυο άκρων» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν ήταν το δικό μας κόμμα στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον κ. Μητσοτάκη και κορυφαίους υπουργούς της σημερινής του κυβέρνησης» προσθέτει και ξεκαθαρίζει: «Όταν χρειάστηκε να αποδείξω αν θέλω ή όχι να φύγει η ΝΔ, τάχθηκα χωρίς “ναι μεν αλλά” υπέρ του υποψηφίου που στήριξε το ΠΑΣΟΚ στον δήμο της Αθήνας και είμαι περήφανος γι’ αυτή μου την επιλογή. Το δήλωσα τότε, το δηλώνω και σήμερα».

«Γι’ αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές, να έχετε μέτρο και στον λόγο σας και στις ανακοινώσεις σας, γιατί έχετε μπερδέψει το μπόι σας με τη σκιά σας και πλέον το ομολογείτε κι εσείς, με δηλώσεις όπως «θα παίξει τα ρέστα της η ΝΔ να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ γιατί, ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη έστω και με μικρή διαφορά, η ΝΔ ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη, με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί». Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη» συμπληρώνει ο κ. Ζαχαριάδης.

Και καταλήγει: «Και κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε κάνει ο λαός. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήρθε τρίτο. Για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει και να θέλεις και να μπορείς να σταθείς στο ύψος του ρόλου».

ΠΑΣΟΚ: «Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας»

«Κύριε Ζαχαριάδη, συγκρατηθείτε. Δεν χρειάζεται να επιδεικνύετε τέτοιο υπερβάλλοντα ζήλο» απάντησε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Και τονίζει:

«Ξεσκονίστε τη μνήμη σας:

  • Το κόμμα σας έκατσε στο τραπέζι της κυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη,
  • και κατήγοροι του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξατε,
  • και με την Ακροδεξιά του κ. Καμμένου συγκυβερνήσατε,
  • και τρίτο μνημόνιο εφαρμόσατε.

Ο δημοκρατικός κόσμος θα μας κρίνει όλους για τη στάση μας σε μια συγκυρία, που κυβερνά μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Ποιος προσπαθεί για την πολιτική αλλαγή και ποιος με τις επιλογές του βάζει βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη».

