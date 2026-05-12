Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για τον 1ο Ημιτελικό – Η σειρά εμφάνισης και η έναρξη από την Βίκυ Λέανδρος

Απόψε, οι πρώτοι 15 καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν στη φετινή Eurovision και 10 εξ αυτών θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες, τα τραγούδια και σε ποια σειρά εμφανίζεται ο Akylas.

Παρουσιαστές είναι η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski. Η σειρά εμφάνισης αποφασίστηκε από τον Αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα και παραγωγό ORF βάσει κλήρωσης. Την Πέμπτη, στον 2ο ημιτελικό θα αναδειχθούν οι 10 τελευταίοι που θα προκριθούν από 15 τραγούδια.

Την παρουσίαση της βραδιάς για την Ελλάδα θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι θα μεταφέρουν στο κοινό τον παλμό του πρώτου ημιτελικού της Eurovision.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι γεμάτος με αξέχαστες εμφανίσεις, από δυναμικές μπαλάντες μέχρι θορυβώδη τραγούδια. Θα υπάρχουν βροντές, αστραπές, φωτιά, πυροτεχνήματα, χιονοθύελλες και άφθονες ακτίνες λέιζερ!

Έναρξη: “L’amour est bleu”

Ο πρώτος ημιτελικός ξεκινά με μια ταινία με τίτλο «Δίπλα σου για 70 χρόνια» , η οποία αφηγείται την ιστορία της ιστορίας 70 ετών του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μέσα από τα μάτια του Toni, ένα Αυστριακό αγόρι που μεγάλωσε παρακολουθώντας την Eurovision. Καθώς ο Toni μεγαλώνει, θα δούμε αποσπάσματα από μερικούς από τους πιο θρυλικούς καλλιτέχνες όλων των δεκαετιών.

Αμέσως μετά μεταφερόμαστε ζωντανά από το Wiener Stadthalle, όπου ο μεγαλύτερος σε ηλικία Τόνι κάθεται πίσω από ένα πιάνο και μια χορωδία 70 ατόμων αποτίει φόρο τιμής στο “L’amour est bleu “, το οποίο ερμήνευσε αρχικά η Βίκυ Λέανδρος στη Eurovision του 1967 — τη χρονιά που η Βιέννη φιλοξένησε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για πρώτη φορά.

Η Βίκυ Λέανδρος ανεβαίνει στη σκηνή και συμμετέχει στο τραγούδι (το τραγούδι τερμάτισε 4ο και μόλις πέντε χρόνια αργότερα, επέστρεψε στη Eurovision και κέρδισε με το ” Après toi ” το 1972).

Οι παρουσιαστές μας Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μάικλ Οστρόφσκι ανεβαίνουν στη σκηνή και, αφού εξηγηθούν οι κανόνες ψηφοφορίας στα αγγλικά και τα γαλλικά, ήρθε η ώρα για τους 15 συμμετέχοντες.

Σειρά εμφάνισης

🇲🇩 Moldova: Satoshi – Viva, Moldova! 🇸🇪 Sweden: FELICIA – My System 🇭🇷 Croatia: LELEK – Andromeda 🇬🇷 Greece: Akylas – Ferto 🇵🇹 Portugal: Bandidos do Cante – Rosa 🇬🇪 Georgia: Bzikebi – On Replay 🇮🇹 Italy: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì 🇫🇮 Finland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin 🇲🇪 Montenegro: Tamara Živković – Nova Zora 🇪🇪 Estonia: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True 🇮🇱 Israel: Noam Bettan – Michelle 🇩🇪 Germany: Sarah Engels – Fire 🇧🇪 Belgium: ESSYLA – Dancing on the Ice 🇱🇹 Lithuania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más 🇸🇲 San Marino: SENHIT – Superstar 🇵🇱 Poland: ALICJA – Pray 🇷🇸 Serbia: LAVINA – Kraj Mene

Καρτ ποστάλ

Πριν από κάθε τραγούδι, θα βλέπουμε μια σύντομη «καρτ ποστάλ» όσο προετοιμάζεται η σκηνή για την επόμενη παράσταση.

Οι καρτ ποστάλ για την Eurovision 2026 συνδυάζουν πραγματικά πλάνα από τοποθεσίες σε όλη την Αυστρία με ηχογραφήσεις στούντιο των καλλιτεχνών, συνδυασμένα για να δημιουργήσουν ευφάνταστες και οπτικά εντυπωσιακές σκηνές.

Οι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν σε μια ποικιλία σκηνικών – από την οδήγηση ενός αναβατήρα πάνω από χιονισμένα βουνά μέχρι την περιπλάνηση ως μικροσκοπικές φιγούρες μέσα σε δάση και λιβάδια ανάμεσα σε γιγάντια φυτά ή το περπάτημα σε εντυπωσιακούς ουρανοξύστες πόλεων.

Η παράδοση έχει επίσης μια ιδιαίτερη αυστριακή σύνδεση. Η πρώτη καρτ ποστάλ εφευρέθηκε το 1869 από τον Emanuel Herrmann.

Αφού ερμηνευτούν και τα 15 τραγούδια, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στον 1ο Ημιτελικό, μαζί με τις δύο χώρες που έχουν προκριθεί (Ιταλία και Γερμανία), μπορούν να ψηφίσουν σε αυτόν τον Ημιτελικό.

Πώς ψηφίζετε

Στις συμμετέχουσες χώρες, οι οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων. Η ψηφοφορία ξεκινάει αφού ερμηνευτεί το τελευταίο τραγούδι στους Ημιτελικούς.

Μπορείτε να ψηφίσετε έως και 10 φορές και θα έχετε λιγότερο από 20 λεπτά για να το κάνετε.

Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο στον Ημιτελικό στον οποίο συμμετέχει η χώρα σας. Η Γερμανία και η Ιταλία μπορούν να ψηφίσουν στον Πρώτο Ημιτελικό. Η Αυστρία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να ψηφίσουν στον Δεύτερο Ημιτελικό.