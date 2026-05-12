«Από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη» – Η περιπέτεια 9χρονης που… γύρισε όλο το νησί για να χειρουργηθεί

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Ταλαιπωρία για μία 9χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σε σχολική εκδρομή και έκανε… τον γύρο της Κρήτης για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η ανήλικη χρειάστηκε να φτάσει από το Λασίθι στα Χανιά, καθώς στα ενδιάμεσα νοσοκομεία δεν υπήρχε παιδοορθοπαιδικός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η μικρή μαθήτρια ταξίδευε με ασθενοφόρο πάνω από έξι ώρες και πήγαινε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Η περιπέτεια της μικρής ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν έπεσε από μία κούνια κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε χωριό του Λασιθίου, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της.

Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου την εξέτασαν οι γιατροί της Ορθοπαιδικής κλινικής, όμως έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να χειρουργηθεί από παιδοορθοπαιδικό.

Όταν έφτασε στο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η μοναδική παιδοορθοπαιδικός, όπως αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων, έλειπε με άδεια. Η γιατρός βρισκόταν στην Αθήνα για να παραστεί στην κηδεία του πατέρα της.

Έτσι, αποφασίστηκε να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο Χανίων. Πράγματι, αργά το απόγευμα έφτασε στα Χανιά, όπου υποβλήθηκε εκ νέου στις προβλεπόμενες εξετάσεις και τελικά χειρουργήθηκε 18 ώρες μετά τον τραυματισμό της.

«Αν ήταν κάτι πιο σοβαρό το παιδί θα πέθαινε στον δρόμο»

«Ήμασταν τέσσερις ώρες περίπου στο δρόμο. Αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, πολύ πιο επείγον, το παιδί θα πέθαινε στον δρόμο. Πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο, κάναμε εξετάσεις. Ήρθε ο γιατρός, μας είπε ότι το παιδί χρειάζεται χειρουργείο, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος χειρουργός στο νοσοκομείο αυτό. Από τον Άγιο Νικόλαο να πάμε στα Χανιά. Από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη», δήλωσε στο Star η μητέρα της.

 

