Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας – Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

φορτηγό Θεσσαλονίκη
Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί το πρωί της Τρίτης (12/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:30, όταν το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

«Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

«Ήταν ένα πράγμα σαν να με μετακίνησε αργά και σταθερά και εγώ μέσα πάλευα με τα εμπορεύματα», είπε ο περιπτεράς λίγο μετά το περιστατικό.

