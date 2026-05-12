Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός 33χρονης από τον σύζυγό της μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους – Της έσπασε και δόντι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της καταγγέλλει πως έπεσε μία 33χρονη γυναίκα, σε δωμάτιο ξενοδοχείο στα Χανιά, με τις σκηνές βίας να εκτυλίσσονται μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε το ζευγάρι από τη Φινλανδία, που βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της την χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες.

Όπως καταγγέλλει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.

Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση, που πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 38χρονο, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.