Τραμπ: Στο Πεκίνο με 16 κορυφαίους CEO – Η «διπλωματία των deals» και οι ηχηρές απουσίες

Με μια πανίσχυρη συνοδεία 16 κορυφαίων διευθυνόντων συμβούλων, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ, αναχωρεί την Τρίτη για την Κίνα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε τη Δευτέρα τη λίστα των επιχειρηματικών ηγετών που θα πλαισιώσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο στις κρίσιμες συναντήσεις του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η σύνθεση της αποστολής αντικατοπτρίζει την προσωπική προσέγγιση του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το δίκτυο Semafor, «Στην προσωποκεντρική Ουάσινγκτον του Ντόναλντ Τραμπ, αυτές οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες -με την προοπτική που προσφέρουν για μεγάλα deals και μεγάλες επενδύσεις- τείνουν να κατευθύνουν την πολιτική πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε ευρύτερη στρατηγική ή ιδεολογία».

Η επιστροφή του Μασκ και οι απουσίες

Η συμμετοχή του Έλον Μασκ επιβεβαιώνει την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Τραμπ.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο έπειτα από μια ρήξη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, φαίνεται πως έχει ανακτήσει τον ρόλο του στενού συνομιλητή του Λευκού Οίκου.

Από την άλλη πλευρά, αίσθηση προκαλεί η απουσία των CEO από τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι ο ενεργειακός τομέας δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω των διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Επίσης, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia δεν προσκλήθηκε, σε μια χρονική στιγμή που η εταιρεία του αναμένει εγκρίσεις για την εξαγωγή των προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα.

Παράλληλα, ο Τσακ Ρόμπινς της Cisco, αν και ήταν αρχικά στη λίστα, δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί.

Η ατζέντα και οι προειδοποιήσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ επιδιώκει να συζητήσει τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Επενδύσεων» και ενός «Εμπορικού Συμβουλίου» με την Κίνα.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή συναντά σκεπτικισμό από υποστηρικτές της βιομηχανικής πολιτικής, όπως ο Όρεν Κας, ο οποίος προειδοποιεί για την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων.

«Η μεγάλη συμφωνία που επιθυμεί ο κ. Τραμπ, η εγκαθίδρυση μιας ισορροπημένης οικονομικής σχέσης μεταξύ των δύο εθνών, δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτύχει, επειδή αυτή η σχέση δεν είναι κάτι που μπορεί να υπάρξει. Η ασυμμετρία των δύο οικονομικών συστημάτων εγγυάται ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Κίνα θα καταλήξει με τις ΗΠΑ εξαπατημένες», τονίζει.

Η λίστα των συμμετεχόντων

Στην αποστολή συμμετέχουν ηγετικά στελέχη από ένα ευρύ φάσμα κλάδων: